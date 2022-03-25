https://ria.ru/20220325/bayden-1779991588.html

Американцы припомнят Байдену проблемы в экономике, заявил Медведев

Американцы припомнят Байдену проблемы в экономике, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2022

Американцы припомнят Байдену проблемы в экономике, заявил Медведев

Граждане США еще припомнят своему президенту Джо Байдену и его администрации проблемы в экономике страны, вызванные стремлением Вашингтона повлиять на Москву,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:34

2022-03-25T09:34

2022-03-25T09:34

владимир путин

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сша

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джо байден

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Граждане США еще припомнят своему президенту Джо Байдену и его администрации проблемы в экономике страны, вызванные стремлением Вашингтона повлиять на Москву, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Ну хорошо американцам выпендриваться – у них есть разные поставщики, они изолированы от Европы. Они, естественно, не так завязаны на нашей поставке. Вот от нашей нефти взяли и отказались, хотя это вызвало известные всем проблемы. И Байдену еще припомнят, сколько стоит галлон бензина, потому что Украина очень далеко, а бензин на бензоколонке где-нибудь в серединной части Америки стоит таких денег, которых никогда не стоил", - сказал он.Медведев отметил высокую инфляцию в США."Инфляция 10 процентов. Когда она была в Соединенных Штатах Америки такой? Так что это еще припомнят американской администрации. Скажут большое спасибо за то, что они делают со своей экономикой, пытаясь повлиять на русских", - сказал он.США 8 марта объявили о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220324/bayden-1779964283.html

https://ria.ru/20220321/bayden-1779292416.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, сша, великобритания, евросоюз, в мире, джо байден, совет безопасности рф, дмитрий медведев