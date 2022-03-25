https://ria.ru/20220325/bank-1780006474.html

ПСБ фиксирует стабильный рост интереса к услугам факторинга

ПСБ фиксирует стабильный рост интереса к услугам факторинга - РИА Новости, 25.03.2022

ПСБ фиксирует стабильный рост интереса к услугам факторинга

ПСБ с начала года отмечает положительную динамику спроса на факторинговые услуги - рост показателей корпоративного и МСБ факторинга свидетельствует о... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:46

2022-03-25T10:46

2022-03-25T10:46

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. ПСБ с начала года отмечает положительную динамику спроса на факторинговые услуги - рост показателей корпоративного и МСБ факторинга свидетельствует о сохраняющейся востребованности этого финансового инструмента для сокращения дебиторской задолженности и кассовых разрывов в различных отраслях, сообщает пресс-служба банка.Так, в корпоративном блоке, по предварительным итогам первого квартала, отмечен двукратный рост операций по факторинговому обслуживанию энергетической, машиностроительной, транспортной и металлургической отраслей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В ИТ-секторе этот показатель увеличился на 70%, в непродовольственной рознице - на 25%. "Макроэкономическая обстановка вносит изменения в сроки логистики, а значит, рынок товарных отсрочек растет, что и определяет перспективы востребованности инструментов факторинга. ПСБ поддерживает динамичный рост факторингового портфеля за счет технологичных решений, высокого качества и количества цифровых сервисов, а также постоянного обновления линейки продуктов. По итогам 2021 года ПСБ вошел в ТОП-5 рейтинга факторинговых компаний России", - говорится в пресс-релизе. В сегменте малого и среднего бизнеса ПСБ также отмечает рост показателей - с начала года банк принял в два раза больше положительных решений по онлайн-факторингу, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем средств в рамках одобренных решений в указанный период составил 15 миллиардов рублей, при этом треть этой суммы пришлась на решения, принятые в первой половине марта, что говорит об актуальности услуг факторинга в изменившейся экономической конъюнктуре и в условиях рыночной волатильности."Популярность онлайн-факторинга объясняется тем, что такой инструмент позволяет бизнесу всего по двум документам меньше чем за час получить решение о финансировании по выполненным поставкам или для пополнения складских запасов на текущих рыночных условиях. Спрос на онлайн-факторинг продолжит расти, так как он значительно облегчает ведение бизнеса и обеспечивает оперативное финансирование без увеличения долговой нагрузки. Также у малого и среднего бизнеса есть возможность дистанционно получить в ПСБ решение о рефинансировании задолженности по факторингу у другого фактора на сумму до 300 млн рублей, что также занимает не более двух часов", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220317/fradkov-1778604976.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк