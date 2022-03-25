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Ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/banditizm-1780099402.html
Ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже, заявили в Минобороны
Ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022
Ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже, заявили в Минобороны
Массовая бесконтрольная выдача украинским режимом оружия гражданскому населению привела к разгулу бандитизма, грабежам и мародерству, заявил в пятницу на... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:10
2022-03-25T16:21
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Массовая бесконтрольная выдача украинским режимом оружия гражданскому населению привела к разгулу бандитизма, грабежам и мародерству, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."К разгулу бандитизма, грабежам и мародерству, а также гибели мирных жителей привела массовая бесконтрольная выдача украинским режимом десятков тысяч единиц стрелкового оружия гражданскому населению, в том числе выпущенным из тюрем уголовникам", - сказал Рудской. В дальнейшем, по его словам, ситуация будет только ухудшаться.
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украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
16:10 25.03.2022 (обновлено: 16:21 25.03.2022)
 
Ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже, заявили в Минобороны

Минобороны предупредило, что ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже

© AP Photo / Efrem LukatskyЧлены территориальной обороны в Киеве, Украина
Члены территориальной обороны в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Члены территориальной обороны в Киеве, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Массовая бесконтрольная выдача украинским режимом оружия гражданскому населению привела к разгулу бандитизма, грабежам и мародерству, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.
"К разгулу бандитизма, грабежам и мародерству, а также гибели мирных жителей привела массовая бесконтрольная выдача украинским режимом десятков тысяч единиц стрелкового оружия гражданскому населению, в том числе выпущенным из тюрем уголовникам", - сказал Рудской. В дальнейшем, по его словам, ситуация будет только ухудшаться.
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