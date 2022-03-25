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Ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже, заявили в Минобороны
Ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022
Ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже, заявили в Минобороны
Массовая бесконтрольная выдача украинским режимом оружия гражданскому населению привела к разгулу бандитизма, грабежам и мародерству, заявил в пятницу на... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:10
2022-03-25T16:10
2022-03-25T16:21
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Массовая бесконтрольная выдача украинским режимом оружия гражданскому населению привела к разгулу бандитизма, грабежам и мародерству, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."К разгулу бандитизма, грабежам и мародерству, а также гибели мирных жителей привела массовая бесконтрольная выдача украинским режимом десятков тысяч единиц стрелкового оружия гражданскому населению, в том числе выпущенным из тюрем уголовникам", - сказал Рудской. В дальнейшем, по его словам, ситуация будет только ухудшаться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
16:10 25.03.2022 (обновлено: 16:21 25.03.2022)
Ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже, заявили в Минобороны
Минобороны предупредило, что ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Массовая бесконтрольная выдача украинским режимом оружия гражданскому населению привела к разгулу бандитизма, грабежам и мародерству, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.
"К разгулу бандитизма, грабежам и мародерству, а также гибели мирных жителей привела массовая бесконтрольная выдача украинским режимом десятков тысяч единиц стрелкового оружия гражданскому населению, в том числе выпущенным из тюрем уголовникам", - сказал Рудской. В дальнейшем, по его словам, ситуация будет только ухудшаться.