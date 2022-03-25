https://ria.ru/20220325/banditizm-1780099402.html

Ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже, заявили в Минобороны

Ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022

Ситуация с бандитизмом на Украине станет только хуже, заявили в Минобороны

Массовая бесконтрольная выдача украинским режимом оружия гражданскому населению привела к разгулу бандитизма, грабежам и мародерству, заявил в пятницу на... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:10

2022-03-25T16:10

2022-03-25T16:21

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Массовая бесконтрольная выдача украинским режимом оружия гражданскому населению привела к разгулу бандитизма, грабежам и мародерству, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."К разгулу бандитизма, грабежам и мародерству, а также гибели мирных жителей привела массовая бесконтрольная выдача украинским режимом десятков тысяч единиц стрелкового оружия гражданскому населению, в том числе выпущенным из тюрем уголовникам", - сказал Рудской. В дальнейшем, по его словам, ситуация будет только ухудшаться.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр