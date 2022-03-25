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Российская авиация за ночь уничтожила 51 украинский военный объект
Российская авиация за ночь уничтожила 51 украинский военный объект - РИА Новости, 25.03.2022
Российская авиация за ночь уничтожила 51 украинский военный объект
Самолеты и вертолеты РФ за ночь уничтожили 51 военный объект Украины, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:54
2022-03-25T10:54
2022-03-25T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
днепропетровск
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Самолеты и вертолеты РФ за ночь уничтожили 51 военный объект Украины, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 51 военный объект Украины", - сказал он.Генерал уточнил, что в числе уничтоженных объектов "два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса "Бук М-1" и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Российская авиация за ночь уничтожила 51 украинский военный объект
Конашенков: российская авиация за ночь уничтожила 51 украинский военный объект