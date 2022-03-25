https://ria.ru/20220325/aviatsiya-1780009465.html

Российская авиация за ночь уничтожила 51 украинский военный объект

Российская авиация за ночь уничтожила 51 украинский военный объект - РИА Новости, 25.03.2022

Российская авиация за ночь уничтожила 51 украинский военный объект

Самолеты и вертолеты РФ за ночь уничтожили 51 военный объект Украины, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:54

2022-03-25T10:54

2022-03-25T10:54

обострение ситуации в днр и лнр

днепропетровск

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_536ba1b92fc1e44bafd6f39f43677978.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Самолеты и вертолеты РФ за ночь уничтожили 51 военный объект Украины, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 51 военный объект Украины", - сказал он.Генерал уточнил, что в числе уничтоженных объектов "два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса "Бук М-1" и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники".

днепропетровск

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

днепропетровск, в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков