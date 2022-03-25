https://ria.ru/20220325/aviatsiya-1779974104.html
Боевик "Азова" рассказал о страхе националистов перед российскими ВВС
Боевик "Азова" рассказал о страхе националистов перед российскими ВВС - РИА Новости, 25.03.2022
Боевик "Азова" рассказал о страхе националистов перед российскими ВВС
Российская авиация приводила в ужас боевиков украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело), рассказал РИА... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T03:39
2022-03-25T03:39
2022-03-25T03:39
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батальон "азов"
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ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Российская авиация приводила в ужас боевиков украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело), рассказал РИА Новости сдавшийся в плен участник полка Алексей Смыков.По его словам, он якобы не хотел участвовать в боях.Он добавил: "Для себя точно понял, что я этого всего не хочу".Смыков рассказал, как попал в плен. Второго марта его отправили доставить два британских гранатомета NLAW нацистскому формированию "SS Медведи"."Нас отправили за мариупольский блокпост, на машине мы выехали. На месте встречи никого не было. Мы проехали дальше и попали в засаду. Всех убили. Мне по счастливой случайности удалось выжить. Четверо суток я ползал в поле, затем выполз на ребят из ДНР и сдался, это было в районе 6-го числа", — рассказывает Смыков.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, батальон "азов", украина, россия, донецкая народная республика
Боевик "Азова" рассказал о страхе националистов перед российскими ВВС
Боевик "Азова" рассказал, в какой ужас националистов приводила российская авиация
ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Российская авиация приводила в ужас боевиков украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело), рассказал РИА Новости сдавшийся в плен участник полка Алексей Смыков.
По его словам, он якобы не хотел участвовать в боях.
"За все те дни, что я насмотрелся, у меня, честно, не было желания. Мы приехали в одно место, нас целый день утюжили, второе (место) — целый день утюжили самолеты. Честно, я впервые увидел людей… знаете, сели вот так (показывает — ред.), смотрят в никуда и сидят. Они поехали "кукухой", я так понимаю", — говорит Смыков.
Он добавил: "Для себя точно понял, что я этого всего не хочу".
Смыков рассказал, как попал в плен. Второго марта его отправили доставить два британских гранатомета NLAW нацистскому формированию "SS Медведи".
"Нас отправили за мариупольский блокпост, на машине мы выехали. На месте встречи никого не было. Мы проехали дальше и попали в засаду. Всех убили. Мне по счастливой случайности удалось выжить. Четверо суток я ползал в поле, затем выполз на ребят из ДНР
и сдался, это было в районе 6-го числа", — рассказывает Смыков.