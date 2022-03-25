https://ria.ru/20220325/aviatsiya-1779974104.html

Боевик "Азова" рассказал о страхе националистов перед российскими ВВС

Боевик "Азова" рассказал о страхе националистов перед российскими ВВС - РИА Новости, 25.03.2022

Боевик "Азова" рассказал о страхе националистов перед российскими ВВС

Российская авиация приводила в ужас боевиков украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело), рассказал РИА... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T03:39

2022-03-25T03:39

2022-03-25T03:39

в мире

батальон "азов"

украина

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Российская авиация приводила в ужас боевиков украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело), рассказал РИА Новости сдавшийся в плен участник полка Алексей Смыков.По его словам, он якобы не хотел участвовать в боях.Он добавил: "Для себя точно понял, что я этого всего не хочу".Смыков рассказал, как попал в плен. Второго марта его отправили доставить два британских гранатомета NLAW нацистскому формированию "SS Медведи"."Нас отправили за мариупольский блокпост, на машине мы выехали. На месте встречи никого не было. Мы проехали дальше и попали в засаду. Всех убили. Мне по счастливой случайности удалось выжить. Четверо суток я ползал в поле, затем выполз на ребят из ДНР и сдался, это было в районе 6-го числа", — рассказывает Смыков.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, батальон "азов", украина, россия, донецкая народная республика