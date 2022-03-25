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В Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард"
В Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард" - РИА Новости, 25.03.2022
В Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард"
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T07:53
2022-03-25T07:53
2022-03-25T07:53
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время выполнен демонтаж старых спортивных площадок, административного здания и элементов входной группы. Завершено устройство фундаментов трибун и стелы, бетонного основания и гидроизоляции фонтана."Сейчас проводим монтаж ограждения со стороны шоссе Энтузиастов, армирование и возведение монолитных стен трибуны, в административном здании выполняется устройство перекрытия первого этажа и стяжки полов в подвале. На центральной входной группе идут ремонтно-восстановительные работы фасада и кровли, впоследствии там воссоздадут мозаичные панно", — подчеркнул Бирюков.По его словам, перед стартом благоустройства все воздушные линии уберут под землю, отремонтируют участки водопроводных, канализационных и тепловых сетей, ливневой системы.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на базе стадиона появятся новые точки притяжения для жителей города. Например, на новой площади с амфитеатром можно будет проводить спортивные соревнования и праздничные мероприятия. Украшением обновленной территории станет "сухой" фонтан с несколькими режимами работы. Особое внимание уделят озеленению территории, запланирована высадка взрослых деревьев и кустарников, обустройство газона.
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РИА Новости
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общество, москва, россия, петр бирюков
В Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард"
Заммэра Бирюков: в Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард"
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках проекта отремонтируем здания и проведем благоустройство территории, в результате спортивный объект обретет новую жизнь. Восстановим стадион с футбольным полем, реконструируем трибуны, оборудуем площадки для занятия различными видами спорта, скейт-парк, памп-трек и многофункциональную зону с полосой препятствий", — отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время выполнен демонтаж старых спортивных площадок, административного здания и элементов входной группы. Завершено устройство фундаментов трибун и стелы, бетонного основания и гидроизоляции фонтана.
"Сейчас проводим монтаж ограждения со стороны шоссе Энтузиастов, армирование и возведение монолитных стен трибуны, в административном здании выполняется устройство перекрытия первого этажа и стяжки полов в подвале. На центральной входной группе идут ремонтно-восстановительные работы фасада и кровли, впоследствии там воссоздадут мозаичные панно", — подчеркнул Бирюков.
По его словам, перед стартом благоустройства все воздушные линии уберут под землю, отремонтируют участки водопроводных, канализационных и тепловых сетей, ливневой системы.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на базе стадиона появятся новые точки притяжения для жителей города. Например, на новой площади с амфитеатром можно будет проводить спортивные соревнования и праздничные мероприятия. Украшением обновленной территории станет "сухой" фонтан с несколькими режимами работы. Особое внимание уделят озеленению территории, запланирована высадка взрослых деревьев и кустарников, обустройство газона.