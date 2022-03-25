https://ria.ru/20220325/avangard-1779983305.html

В Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард"

В Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард" - РИА Новости, 25.03.2022

В Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард"

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T07:53

2022-03-25T07:53

2022-03-25T07:53

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время выполнен демонтаж старых спортивных площадок, административного здания и элементов входной группы. Завершено устройство фундаментов трибун и стелы, бетонного основания и гидроизоляции фонтана."Сейчас проводим монтаж ограждения со стороны шоссе Энтузиастов, армирование и возведение монолитных стен трибуны, в административном здании выполняется устройство перекрытия первого этажа и стяжки полов в подвале. На центральной входной группе идут ремонтно-восстановительные работы фасада и кровли, впоследствии там воссоздадут мозаичные панно", — подчеркнул Бирюков.По его словам, перед стартом благоустройства все воздушные линии уберут под землю, отремонтируют участки водопроводных, канализационных и тепловых сетей, ливневой системы.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на базе стадиона появятся новые точки притяжения для жителей города. Например, на новой площади с амфитеатром можно будет проводить спортивные соревнования и праздничные мероприятия. Украшением обновленной территории станет "сухой" фонтан с несколькими режимами работы. Особое внимание уделят озеленению территории, запланирована высадка взрослых деревьев и кустарников, обустройство газона.

https://realty.ria.ru/20220324/gazony-1779613666.html

https://realty.ria.ru/20220324/kapremont-1779788943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, москва, россия, петр бирюков