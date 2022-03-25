Рейтинг@Mail.ru
В Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард" - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220325/avangard-1779983305.html
В Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард"
В Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард" - РИА Новости, 25.03.2022
В Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард"
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T07:53
2022-03-25T07:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
россия
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260372_0:0:3396:1911_1920x0_80_0_0_e2e35bbda1ec7d49a0c6b8f36f21957c.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время выполнен демонтаж старых спортивных площадок, административного здания и элементов входной группы. Завершено устройство фундаментов трибун и стелы, бетонного основания и гидроизоляции фонтана."Сейчас проводим монтаж ограждения со стороны шоссе Энтузиастов, армирование и возведение монолитных стен трибуны, в административном здании выполняется устройство перекрытия первого этажа и стяжки полов в подвале. На центральной входной группе идут ремонтно-восстановительные работы фасада и кровли, впоследствии там воссоздадут мозаичные панно", — подчеркнул Бирюков.По его словам, перед стартом благоустройства все воздушные линии уберут под землю, отремонтируют участки водопроводных, канализационных и тепловых сетей, ливневой системы.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на базе стадиона появятся новые точки притяжения для жителей города. Например, на новой площади с амфитеатром можно будет проводить спортивные соревнования и праздничные мероприятия. Украшением обновленной территории станет "сухой" фонтан с несколькими режимами работы. Особое внимание уделят озеленению территории, запланирована высадка взрослых деревьев и кустарников, обустройство газона.
https://realty.ria.ru/20220324/gazony-1779613666.html
https://realty.ria.ru/20220324/kapremont-1779788943.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260372_667:0:3396:2047_1920x0_80_0_0_62207d38203c2bdcbd6a4b562c4a349d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, петр бирюков
07:53 25.03.2022
 
В Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард"

Заммэра Бирюков: в Москве началась подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМоскворецкая набережная в Москве
Москворецкая набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Москворецкая набережная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках проекта отремонтируем здания и проведем благоустройство территории, в результате спортивный объект обретет новую жизнь. Восстановим стадион с футбольным полем, реконструируем трибуны, оборудуем площадки для занятия различными видами спорта, скейт-парк, памп-трек и многофункциональную зону с полосой препятствий", — отметил Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время выполнен демонтаж старых спортивных площадок, административного здания и элементов входной группы. Завершено устройство фундаментов трибун и стелы, бетонного основания и гидроизоляции фонтана.
"Сейчас проводим монтаж ограждения со стороны шоссе Энтузиастов, армирование и возведение монолитных стен трибуны, в административном здании выполняется устройство перекрытия первого этажа и стяжки полов в подвале. На центральной входной группе идут ремонтно-восстановительные работы фасада и кровли, впоследствии там воссоздадут мозаичные панно", — подчеркнул Бирюков.
Укладка нового газона - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
С новым зеленым: как московские газоны реанимируют после зимы
По его словам, перед стартом благоустройства все воздушные линии уберут под землю, отремонтируют участки водопроводных, канализационных и тепловых сетей, ливневой системы.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на базе стадиона появятся новые точки притяжения для жителей города. Например, на новой площади с амфитеатром можно будет проводить спортивные соревнования и праздничные мероприятия. Украшением обновленной территории станет "сухой" фонтан с несколькими режимами работы. Особое внимание уделят озеленению территории, запланирована высадка взрослых деревьев и кустарников, обустройство газона.
Дом по адресу: улица Костякова, д. 10 в Москве
Вчера, 09:26Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 20 домов в стиле неоклассицизм отремонтируют в Москве в 2022 году
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваРоссияПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала