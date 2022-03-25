https://ria.ru/20220325/anderson-1780085093.html

Евродепутат потребовала выдворить Трюдо из Брюсселя после слов о Путине

Евродепутат потребовала выдворить Трюдо из Брюсселя после слов о Путине - РИА Новости, 25.03.2022

Евродепутат потребовала выдворить Трюдо из Брюсселя после слов о Путине

Депутат Европарламента из Германии Кристин Андерсон жестко отреагировала на появление канадского премьера Джастина Трюдо на заседании в Брюсселе. Запись ее... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:32

2022-03-25T15:32

2022-03-25T15:32

в мире

джастин трюдо

канада

европарламент

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента из Германии Кристин Андерсон жестко отреагировала на появление канадского премьера Джастина Трюдо на заседании в Брюсселе. Запись ее выступления появилась в эфире телеканала Fox News.Во время своей речи Трюдо, в частности, назвал "недемократичным" президента России Владимира Путина."Господин Трюдо, вы сами позорите определение демократии. Пожалуйста, избавьте нас от вашего присутствия", — сказала Андерсон, обвинив премьер-министра Канады, помимо прочего, в "извращенном понимании демократии".Она упрекнула политика в нарушении прав канадцев и "преследовании несогласных как террористов". Вероятнее всего, речь шла о подавлении "антиковидных" протестов дальнобойщиков, которые начались в Канаде в январе и вскоре переросли в демонстрации против самого Трюдо. Тогда по стране прокатила волна массовых арестов, также полиция сообщала о применении "химических раздражителей".Во время речи евродепутат также обратилась к коллегам с призывом "больше не позволять Трюдо выступать на этом собрании".Андерсон уже привлекала внимание СМИ своими выступлениями против растущего на Западе уровня русофобии. Так, в начале марта она назвала "расизмом в чистом виде" рекомендацию международных спортивных федераций не допускать российских атлетов к участию в соревнованиях.

https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html

https://ria.ru/20220313/blokirovka-1777912200.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, джастин трюдо, канада, европарламент, россия, владимир путин