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Евродепутат потребовала выдворить Трюдо из Брюсселя после слов о Путине - РИА Новости, 25.03.2022
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Евродепутат потребовала выдворить Трюдо из Брюсселя после слов о Путине
Евродепутат потребовала выдворить Трюдо из Брюсселя после слов о Путине - РИА Новости, 25.03.2022
Евродепутат потребовала выдворить Трюдо из Брюсселя после слов о Путине
Депутат Европарламента из Германии Кристин Андерсон жестко отреагировала на появление канадского премьера Джастина Трюдо на заседании в Брюсселе. Запись ее... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:32
2022-03-25T15:32
в мире
джастин трюдо
канада
европарламент
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента из Германии Кристин Андерсон жестко отреагировала на появление канадского премьера Джастина Трюдо на заседании в Брюсселе. Запись ее выступления появилась в эфире телеканала Fox News.Во время своей речи Трюдо, в частности, назвал "недемократичным" президента России Владимира Путина."Господин Трюдо, вы сами позорите определение демократии. Пожалуйста, избавьте нас от вашего присутствия", — сказала Андерсон, обвинив премьер-министра Канады, помимо прочего, в "извращенном понимании демократии".Она упрекнула политика в нарушении прав канадцев и "преследовании несогласных как террористов". Вероятнее всего, речь шла о подавлении "антиковидных" протестов дальнобойщиков, которые начались в Канаде в январе и вскоре переросли в демонстрации против самого Трюдо. Тогда по стране прокатила волна массовых арестов, также полиция сообщала о применении "химических раздражителей".Во время речи евродепутат также обратилась к коллегам с призывом "больше не позволять Трюдо выступать на этом собрании".Андерсон уже привлекала внимание СМИ своими выступлениями против растущего на Западе уровня русофобии. Так, в начале марта она назвала "расизмом в чистом виде" рекомендацию международных спортивных федераций не допускать российских атлетов к участию в соревнованиях.
https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html
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в мире, джастин трюдо, канада, европарламент, россия, владимир путин
15:32 25.03.2022
 
Евродепутат потребовала выдворить Трюдо из Брюсселя после слов о Путине

Евродепутат Андерсон обвинила премьера Канады Трюдо в извращенном понимании демократии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента из Германии Кристин Андерсон жестко отреагировала на появление канадского премьера Джастина Трюдо на заседании в Брюсселе. Запись ее выступления появилась в эфире телеканала Fox News.
Во время своей речи Трюдо, в частности, назвал "недемократичным" президента России Владимира Путина.
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"Господин Трюдо, вы сами позорите определение демократии. Пожалуйста, избавьте нас от вашего присутствия", — сказала Андерсон, обвинив премьер-министра Канады, помимо прочего, в "извращенном понимании демократии".
Она упрекнула политика в нарушении прав канадцев и "преследовании несогласных как террористов". Вероятнее всего, речь шла о подавлении "антиковидных" протестов дальнобойщиков, которые начались в Канаде в январе и вскоре переросли в демонстрации против самого Трюдо. Тогда по стране прокатила волна массовых арестов, также полиция сообщала о применении "химических раздражителей".
Во время речи евродепутат также обратилась к коллегам с призывом "больше не позволять Трюдо выступать на этом собрании".
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Андерсон уже привлекала внимание СМИ своими выступлениями против растущего на Западе уровня русофобии. Так, в начале марта она назвала "расизмом в чистом виде" рекомендацию международных спортивных федераций не допускать российских атлетов к участию в соревнованиях.
 
В миреДжастин ТрюдоКанадаЕвропарламентРоссияВладимир Путин
 
 
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