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Эрдоган назвал Алиева одним из лидеров, которые лучше всех знают Россию - РИА Новости, 25.03.2022
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Эрдоган назвал Алиева одним из лидеров, которые лучше всех знают Россию
Эрдоган назвал Алиева одним из лидеров, которые лучше всех знают Россию - РИА Новости, 25.03.2022
Эрдоган назвал Алиева одним из лидеров, которые лучше всех знают Россию
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал азербайджанского коллегу Ильхама Алиева одним из лидеров, которые "лучше всех" знают Россию. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:48
2022-03-25T14:48
ильхам алиев
россия
украина
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал азербайджанского коллегу Ильхама Алиева одним из лидеров, которые "лучше всех" знают Россию.По возвращению из Брюсселя турецкий лидер рассказал журналистам, что "ситуация между Россией и Украиной" является основной темой внешнеполитической работы."Мы также обсуждаем проблемы региона с посещающими нашу страну лидерами. Например, во время однодневного визита моего брата, президента Азербайджана Ильхама Алиева, нашей основной темой была Россия и Украина. Он является одним из лидеров, которые лучше всех знают Россию. Его отношения с господином Путиным хорошо известны", - сказал Эрдоган.Он назвал Алиева "одним из лучших аналитиков" в ситуации с Украиной, отметив что у него "была возможность поговорить с ним очень открыто и ясно".
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ильхам алиев, россия, украина, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
14:48 25.03.2022
 
Эрдоган назвал Алиева одним из лидеров, которые лучше всех знают Россию

Президент Турции Эрдоган назвал Алиева одним из лидеров, которые лучше всех знают Россию

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал азербайджанского коллегу Ильхама Алиева одним из лидеров, которые "лучше всех" знают Россию.
По возвращению из Брюсселя турецкий лидер рассказал журналистам, что "ситуация между Россией и Украиной" является основной темой внешнеполитической работы.
"Мы также обсуждаем проблемы региона с посещающими нашу страну лидерами. Например, во время однодневного визита моего брата, президента Азербайджана Ильхама Алиева, нашей основной темой была Россия и Украина. Он является одним из лидеров, которые лучше всех знают Россию. Его отношения с господином Путиным хорошо известны", - сказал Эрдоган.
Он назвал Алиева "одним из лучших аналитиков" в ситуации с Украиной, отметив что у него "была возможность поговорить с ним очень открыто и ясно".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
12:29
Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели
 
Ильхам АлиевРоссияУкраинаВ миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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