https://ria.ru/20220325/aliev-1780073956.html

Эрдоган назвал Алиева одним из лидеров, которые лучше всех знают Россию

Эрдоган назвал Алиева одним из лидеров, которые лучше всех знают Россию - РИА Новости, 25.03.2022

Эрдоган назвал Алиева одним из лидеров, которые лучше всех знают Россию

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал азербайджанского коллегу Ильхама Алиева одним из лидеров, которые "лучше всех" знают Россию. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:48

2022-03-25T14:48

2022-03-25T14:48

ильхам алиев

россия

украина

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал азербайджанского коллегу Ильхама Алиева одним из лидеров, которые "лучше всех" знают Россию.По возвращению из Брюсселя турецкий лидер рассказал журналистам, что "ситуация между Россией и Украиной" является основной темой внешнеполитической работы."Мы также обсуждаем проблемы региона с посещающими нашу страну лидерами. Например, во время однодневного визита моего брата, президента Азербайджана Ильхама Алиева, нашей основной темой была Россия и Украина. Он является одним из лидеров, которые лучше всех знают Россию. Его отношения с господином Путиным хорошо известны", - сказал Эрдоган.Он назвал Алиева "одним из лучших аналитиков" в ситуации с Украиной, отметив что у него "была возможность поговорить с ним очень открыто и ясно".

https://ria.ru/20220325/vstrecha-1780033609.html

россия

украина

турция

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Ольга Маркова

ильхам алиев, россия, украина, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган