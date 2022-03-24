https://ria.ru/20220324/zhertvy-1779776039.html

Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов, заявил Небензя

Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов, заявил Небензя - РИА Новости, 24.03.2022

Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов, заявил Небензя

Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов, любая жизнь бесценна, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T04:29

2022-03-24T04:29

2022-03-24T04:29

в мире

владимир путин

совет безопасности оон

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вооруженные силы рф

василий небензя

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ООН, 24 мар – РИА Новости. Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов, любая жизнь бесценна, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.В среду СБ ООН не поддержал российский проект гуманитарной резолюции по Украине, призывавший к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, с целью вывода мирных жителей. Ряд западных представителей аргументировали свою позицию тем, что резолюция не признает Москву причиной гуманитарного кризиса на Украине.Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд, в частности, заявила, что не будет голосовать за какую-либо резолюцию по Украине в СБ или в Генассамблее, если та не будет признавать, "что Россия — единственная причина этой гуманитарной катастрофы и, следовательно, является ключом к ее прекращению". При этом постпред Британии решила процитировать одно из открытых писем Александра Солженицына: "Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, —это человечество"."Я не буду их все перечислять. Мне кажется сегодня не подходящий момент, чтобы цитировать кого-то", — добавил он.По его словам, РФ сожалеет "о любых жертвах конфликтов, любая человеческая жизнь бесценна"."Я мог, но не буду сегодня напоминать, что говорили представители стран, которые в том числе сейчас сидят за этим столом, по поводу гибели в конфликтах в массовом количестве других мирных жителей, включая детей", — добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/politizatsiya-1779770463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, совет безопасности оон, россия, москва, вооруженные силы рф, василий небензя