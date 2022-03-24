Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя: Россия сожалеет о жертвах конфликтов, любая жизнь бесценна
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 24 мар – РИА Новости. Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов, любая жизнь бесценна, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
В среду СБ ООН не поддержал российский проект гуманитарной резолюции по Украине, призывавший к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, с целью вывода мирных жителей. Ряд западных представителей аргументировали свою позицию тем, что резолюция не признает Москву причиной гуманитарного кризиса на Украине.
Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд, в частности, заявила, что не будет голосовать за какую-либо резолюцию по Украине в СБ или в Генассамблее, если та не будет признавать, "что Россия — единственная причина этой гуманитарной катастрофы и, следовательно, является ключом к ее прекращению". При этом постпред Британии решила процитировать одно из открытых писем Александра Солженицына: "Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, —это человечество".
"Мы сегодня слышали, как представитель Великобритании напомнил нам о том, что мы одна человеческая раса. Я согласен с этим. Но, к сожалению, многие страны, включая Великобританию, не вспоминали об этом в других эпизодах", — ответил Небензя.
"Я не буду их все перечислять. Мне кажется сегодня не подходящий момент, чтобы цитировать кого-то", — добавил он.
По его словам, РФ сожалеет "о любых жертвах конфликтов, любая человеческая жизнь бесценна".
"Я мог, но не буду сегодня напоминать, что говорили представители стран, которые в том числе сейчас сидят за этим столом, по поводу гибели в конфликтах в массовом количестве других мирных жителей, включая детей", — добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.