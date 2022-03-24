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Антонов обвинил США в попытке демонизировать Россию
Антонов обвинил США в попытке демонизировать Россию - РИА Новости, 24.03.2022
Антонов обвинил США в попытке демонизировать Россию
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление Госдепартамента США о "военных преступлениях" России на Украине. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T05:04
2022-03-24T05:04
2022-03-24T09:01
в мире
сша
россия
украина
анатолий антонов
владимир путин
вооруженные силы рф
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление Госдепартамента США о "военных преступлениях" России на Украине. По словам Антонова, попытка Вашингтона присвоить себе право судить, кто военный преступник, а кто нет, вызывает отторжение."Страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой", — считает посол.Он уверен, что, выдвигая такие обвинения, американская сторона преследует цель демонизировать Россию в глазах общественности и разжечь русофобию."Не пора ли остановиться?" — задался вопросом посол.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, анатолий антонов, владимир путин, вооруженные силы рф, вашингтон
05:04 24.03.2022 (обновлено: 09:01 24.03.2022)
Антонов обвинил США в попытке демонизировать Россию
Антонов: заявления США о "военных преступлениях" России на Украине лишены здравого смысла