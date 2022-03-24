https://ria.ru/20220324/zamorozka-1779823578.html
ФНС приостановила заморозку счетов должников по налогам
ФНС приостановила заморозку счетов должников по налогам - РИА Новости, 24.03.2022
ФНС приостановила заморозку счетов должников по налогам
Федеральная налоговая служба (ФНС) России до 1 июня приостановила заморозку счетов при взыскании денег с налоговых должников, сообщил глава ведомства Даниил... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:09
2022-03-24T12:09
2022-03-24T12:38
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
даниил егоров
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России до 1 июня приостановила заморозку счетов при взыскании денег с налоговых должников, сообщил глава ведомства Даниил Егоров."Мы остановили приостановку по счетам в случае, если имеется недоимка по счету. Такое приостановление будет действовать до первого июня", - сказал Егоров на брифинге в правительстве.Он отметил, что ФНС также приостановила проверки операций валютного контроля. "Проверка осуществляется только по тем указам, которые как раз недавно были выпущены", - добавил глава ведомства.Кроме того, ФНС не подает заявления в суды о банкротстве предприятий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, даниил егоров
12:09 24.03.2022 (обновлено: 12:38 24.03.2022)
ФНС приостановила заморозку счетов должников по налогам
Глава ФНС Егоров: ведомство приостановило заморозку счетов должников по налогам до 1 июня