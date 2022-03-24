https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779914855.html

"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии

"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии - РИА Новости, 24.03.2022

"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии

Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки.

2022-03-24T18:12

2022-03-24T18:12

2022-03-24T18:12

видео

югославия

нато

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По оценкам властей Сербии, жертвами воздушных атак стали около 2500 человек. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. За 78 дней самолеты НАТО сбросили на Югославию 14 тысяч бомб и ракет.

югославия

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки. По оценкам властей Сербии, жертвами воздушных атак стали около 2500 человек. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. За 78 дней самолеты НАТО сбросили на Югославию 14 тысяч бомб и ракет. 2022-03-24T18:12 true PT4M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, югославия, нато, видео