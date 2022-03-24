https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779914855.html
"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии
"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии - РИА Новости, 24.03.2022
"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии
Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки.
2022-03-24T18:12
2022-03-24T18:12
2022-03-24T18:12
видео
югославия
нато
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По оценкам властей Сербии, жертвами воздушных атак стали около 2500 человек. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. За 78 дней самолеты НАТО сбросили на Югославию 14 тысяч бомб и ракет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии
Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки. По оценкам властей Сербии, жертвами воздушных атак стали около 2500 человек. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. За 78 дней самолеты НАТО сбросили на Югославию 14 тысяч бомб и ракет.
2022-03-24T18:12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, югославия, нато, видео
"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии
Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки.
2022-03-24T18:12
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PT4M20S
"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии
Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки.