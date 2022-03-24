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"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии - РИА Новости, 24.03.2022
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"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии
"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии - РИА Новости, 24.03.2022
"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии
Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки.
2022-03-24T18:12
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По оценкам властей Сербии, жертвами воздушных атак стали около 2500 человек. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. За 78 дней самолеты НАТО сбросили на Югославию 14 тысяч бомб и ракет.
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353
60
353
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"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии
Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки. По оценкам властей Сербии, жертвами воздушных атак стали около 2500 человек. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. За 78 дней самолеты НАТО сбросили на Югославию 14 тысяч бомб и ракет.
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видео, югославия, нато, видео
"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии
Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки.
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18:12 24.03.2022
 

"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии

Читать ria.ru в
Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки.
По оценкам властей Сербии, жертвами воздушных атак стали около 2500 человек. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. За 78 дней самолеты НАТО сбросили на Югославию 14 тысяч бомб и ракет.
 
ВидеоЮгославияНАТО
 
 
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