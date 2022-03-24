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Ясиноватую полностью обесточило из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/yasinovataya-1779810973.html
Ясиноватую полностью обесточило из-за обстрела со стороны ВСУ
Ясиноватую полностью обесточило из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.03.2022
Ясиноватую полностью обесточило из-за обстрела со стороны ВСУ
Город Ясиноватая в Донецкой народной республике полностью остался без электричества в результате обстрела украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:19
2022-03-24T14:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Город Ясиноватая в Донецкой народной республике полностью остался без электричества в результате обстрела украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) полностью обесточена Ясиноватая", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка, отмечается в сообщении. Представительство ДНР В СЦКК сообщило, что украинские войска в 11.05 (совпадает с мск) выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
https://ria.ru/20220324/evakuatsiya-1779782721.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:19 24.03.2022 (обновлено: 14:19 24.03.2022)
 
Ясиноватую полностью обесточило из-за обстрела со стороны ВСУ

Город Ясиноватая в ДНР полностью обесточило из-за обстрела со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая
Указатель на въезде в город Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая
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ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Город Ясиноватая в Донецкой народной республике полностью остался без электричества в результате обстрела украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) полностью обесточена Ясиноватая", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка, отмечается в сообщении. Представительство ДНР В СЦКК сообщило, что украинские войска в 11.05 (совпадает с мск) выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
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