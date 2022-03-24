https://ria.ru/20220324/yasinovataya-1779810973.html

Ясиноватую полностью обесточило из-за обстрела со стороны ВСУ

Ясиноватую полностью обесточило из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.03.2022

Ясиноватую полностью обесточило из-за обстрела со стороны ВСУ

Город Ясиноватая в Донецкой народной республике полностью остался без электричества в результате обстрела украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:19

2022-03-24T11:19

2022-03-24T14:19

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Город Ясиноватая в Донецкой народной республике полностью остался без электричества в результате обстрела украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) полностью обесточена Ясиноватая", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка, отмечается в сообщении. Представительство ДНР В СЦКК сообщило, что украинские войска в 11.05 (совпадает с мск) выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

https://ria.ru/20220324/evakuatsiya-1779782721.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр