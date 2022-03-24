https://ria.ru/20220324/yarmarki-1779896471.html

Продукты на ярмарках в Адыгее будут продаваться по сниженным ценам

Продукты на ярмарках в Адыгее будут продаваться по сниженным ценам - РИА Новости, 24.03.2022

Продукты на ярмарках в Адыгее будут продаваться по сниженным ценам

Власти Адыгеи договорились с сельхозтоваропроизводителями о продаже продуктов на ярмарках по сниженным ценам, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:01

2022-03-24T17:01

2022-03-24T17:01

республика адыгея

экономика

мурат кумпилов

республика адыгея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759899686_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b27a00c4692aaa4b8a93eda4cce1e785.jpg

КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи договорились с сельхозтоваропроизводителями о продаже продуктов на ярмарках по сниженным ценам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с руководителями крупных предприятий в сфере АПК, работающих в республике, с которыми обсудил их участие в ярмарках выходного дня, вопросы импортозамещения, а также комплекс мер поддержки населения и бизнеса в условиях санкций."Все эти меры господдержки мы будем оперативно внедрять в Адыгее. Вместе с тем, нужно изыскивать собственные резервы, использовать любую возможность, чтобы оказать поддержку жителям, особенно – социально уязвимым категориям. Я дал поручение руководителям территорий и ответственным ведомствам организовать в муниципалитетах проведение ярмарок выходного дня, где люди смогут купить качественные продукты питания по доступным ценам. Прошу сельхозтоваропроизводителей республики, предприятия перерабатывающей отрасли подключиться к этой работе и представлять свою продукцию на ярмарках по оптовым ценам, без торговых надбавок", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, обращённые к аграриям.Он отметил, что ажиотажный спрос вызвал необоснованное повышение цен по ряду позиций, а проведение ярмарок является одной из мер по сдерживанию этого процесса."Руководители крупных предприятий республики поддержали инициативу главы субъекта и выразили готовность реализовывать социально значимые продукты питания на муниципальных ярмарках по сниженным ценам", - добавляется в релизе.Со ссылкой на Кумпилова также отмечается, что в республике производится достаточное количество продуктов питания, чтобы не беспокоиться о дефиците. Прогноз на урожай текущего года благоприятный, к весенним полевым работам аграрии подошли в полной готовности: у них есть семена, удобрения, техника и ГСМ.

https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html

https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, мурат кумпилов, республика адыгея