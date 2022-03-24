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Продукты на ярмарках в Адыгее будут продаваться по сниженным ценам - РИА Новости, 24.03.2022
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https://ria.ru/20220324/yarmarki-1779896471.html
Продукты на ярмарках в Адыгее будут продаваться по сниженным ценам
Продукты на ярмарках в Адыгее будут продаваться по сниженным ценам - РИА Новости, 24.03.2022
Продукты на ярмарках в Адыгее будут продаваться по сниженным ценам
Власти Адыгеи договорились с сельхозтоваропроизводителями о продаже продуктов на ярмарках по сниженным ценам, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:01
2022-03-24T17:01
республика адыгея
экономика
мурат кумпилов
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи договорились с сельхозтоваропроизводителями о продаже продуктов на ярмарках по сниженным ценам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с руководителями крупных предприятий в сфере АПК, работающих в республике, с которыми обсудил их участие в ярмарках выходного дня, вопросы импортозамещения, а также комплекс мер поддержки населения и бизнеса в условиях санкций."Все эти меры господдержки мы будем оперативно внедрять в Адыгее. Вместе с тем, нужно изыскивать собственные резервы, использовать любую возможность, чтобы оказать поддержку жителям, особенно – социально уязвимым категориям. Я дал поручение руководителям территорий и ответственным ведомствам организовать в муниципалитетах проведение ярмарок выходного дня, где люди смогут купить качественные продукты питания по доступным ценам. Прошу сельхозтоваропроизводителей республики, предприятия перерабатывающей отрасли подключиться к этой работе и представлять свою продукцию на ярмарках по оптовым ценам, без торговых надбавок", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, обращённые к аграриям.Он отметил, что ажиотажный спрос вызвал необоснованное повышение цен по ряду позиций, а проведение ярмарок является одной из мер по сдерживанию этого процесса."Руководители крупных предприятий республики поддержали инициативу главы субъекта и выразили готовность реализовывать социально значимые продукты питания на муниципальных ярмарках по сниженным ценам", - добавляется в релизе.Со ссылкой на Кумпилова также отмечается, что в республике производится достаточное количество продуктов питания, чтобы не беспокоиться о дефиците. Прогноз на урожай текущего года благоприятный, к весенним полевым работам аграрии подошли в полной готовности: у них есть семена, удобрения, техника и ГСМ.
https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html
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экономика, мурат кумпилов, республика адыгея
17:01 24.03.2022
 
Продукты на ярмарках в Адыгее будут продаваться по сниженным ценам

Власти Адыгеи договорились о продаже продуктов на ярмарках по сниженным ценам

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЯблоки
Яблоки - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи договорились с сельхозтоваропроизводителями о продаже продуктов на ярмарках по сниженным ценам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с руководителями крупных предприятий в сфере АПК, работающих в республике, с которыми обсудил их участие в ярмарках выходного дня, вопросы импортозамещения, а также комплекс мер поддержки населения и бизнеса в условиях санкций.
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"Все эти меры господдержки мы будем оперативно внедрять в Адыгее. Вместе с тем, нужно изыскивать собственные резервы, использовать любую возможность, чтобы оказать поддержку жителям, особенно – социально уязвимым категориям. Я дал поручение руководителям территорий и ответственным ведомствам организовать в муниципалитетах проведение ярмарок выходного дня, где люди смогут купить качественные продукты питания по доступным ценам. Прошу сельхозтоваропроизводителей республики, предприятия перерабатывающей отрасли подключиться к этой работе и представлять свою продукцию на ярмарках по оптовым ценам, без торговых надбавок", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, обращённые к аграриям.
Он отметил, что ажиотажный спрос вызвал необоснованное повышение цен по ряду позиций, а проведение ярмарок является одной из мер по сдерживанию этого процесса.
"Руководители крупных предприятий республики поддержали инициативу главы субъекта и выразили готовность реализовывать социально значимые продукты питания на муниципальных ярмарках по сниженным ценам", - добавляется в релизе.
Со ссылкой на Кумпилова также отмечается, что в республике производится достаточное количество продуктов питания, чтобы не беспокоиться о дефиците. Прогноз на урожай текущего года благоприятный, к весенним полевым работам аграрии подошли в полной готовности: у них есть семена, удобрения, техника и ГСМ.
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