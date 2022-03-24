https://ria.ru/20220324/yaponiya-1779821411.html

В правительстве Японии назвали ракетные пуски КНДР недопустимыми

В правительстве Японии назвали ракетные пуски КНДР недопустимыми - РИА Новости, 24.03.2022

В правительстве Японии назвали ракетные пуски КНДР недопустимыми

Продолжающиеся ракетные пуски недопустимы и являются нарушением положений резолюций Совета безопасности ООН, заявил генеральный секретарь японского... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:02

2022-03-24T12:02

2022-03-24T12:03

в мире

япония

министерство обороны японии

совет безопасности оон

кндр (северная корея)

хонсю (остров)

нобуо киси

хоккайдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770174787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755390d689f13c3e1ec92fd18bc413fa.jpg

ТОКИО, 24 мар – РИА Новости. Продолжающиеся ракетные пуски недопустимы и являются нарушением положений резолюций Совета безопасности ООН, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно."Данные действия являются ничем иным, как разворотом от международного сообщества и нарушением резолюций СБ ООН. Мы решительно осуждаем подобные действия", - подчеркнул он.Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду. По последней информации, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо.Как сообщают в администрации префектуры, расположенной на севере главного японского острова Хонсю, какого-либо ущерба к настоящему времени зафиксировано не было.В связи с продолжающимися ракетными испытаниями КНДР Япония намерена продолжать укрепление своего оборонного потенциала."Падение баллистических ракет внутри исключительной экономической зоны Японии без предварительных уведомлений существенно осложняет обеспечение безопасности воздушных и морских судов", - отметил глава минобороны Японии Нобуо Киси в ходе парламентских слушаний.По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.В свою очередь, представители японского оборонного ведомства сообщили агентству Киодо, что время полета, а также достигнутая высота стали рекордно большими для когда-либо выпущенных ракет КНДР. К примеру, ракета "Хвасон-15" находилась в воздухе 53 минуты и достигла максимальной высоты полета в 4 тысячи километров.

https://ria.ru/20220324/kndr-1779816770.html

https://ria.ru/20220311/ogranicheniya-1777573877.html

япония

кндр (северная корея)

хонсю (остров)

хоккайдо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, министерство обороны японии, совет безопасности оон, кндр (северная корея), хонсю (остров), нобуо киси, хоккайдо