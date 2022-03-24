https://ria.ru/20220324/yaponiya-1779821411.html
В правительстве Японии назвали ракетные пуски КНДР недопустимыми
В правительстве Японии назвали ракетные пуски КНДР недопустимыми - РИА Новости, 24.03.2022
В правительстве Японии назвали ракетные пуски КНДР недопустимыми
Продолжающиеся ракетные пуски недопустимы и являются нарушением положений резолюций Совета безопасности ООН, заявил генеральный секретарь японского... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:02
2022-03-24T12:02
2022-03-24T12:03
в мире
япония
министерство обороны японии
совет безопасности оон
кндр (северная корея)
хонсю (остров)
нобуо киси
хоккайдо
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ТОКИО, 24 мар – РИА Новости. Продолжающиеся ракетные пуски недопустимы и являются нарушением положений резолюций Совета безопасности ООН, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно."Данные действия являются ничем иным, как разворотом от международного сообщества и нарушением резолюций СБ ООН. Мы решительно осуждаем подобные действия", - подчеркнул он.Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду. По последней информации, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо.Как сообщают в администрации префектуры, расположенной на севере главного японского острова Хонсю, какого-либо ущерба к настоящему времени зафиксировано не было.В связи с продолжающимися ракетными испытаниями КНДР Япония намерена продолжать укрепление своего оборонного потенциала."Падение баллистических ракет внутри исключительной экономической зоны Японии без предварительных уведомлений существенно осложняет обеспечение безопасности воздушных и морских судов", - отметил глава минобороны Японии Нобуо Киси в ходе парламентских слушаний.По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.В свою очередь, представители японского оборонного ведомства сообщили агентству Киодо, что время полета, а также достигнутая высота стали рекордно большими для когда-либо выпущенных ракет КНДР. К примеру, ракета "Хвасон-15" находилась в воздухе 53 минуты и достигла максимальной высоты полета в 4 тысячи километров.
https://ria.ru/20220324/kndr-1779816770.html
https://ria.ru/20220311/ogranicheniya-1777573877.html
япония
кндр (северная корея)
хонсю (остров)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, министерство обороны японии, совет безопасности оон, кндр (северная корея), хонсю (остров), нобуо киси, хоккайдо
12:02 24.03.2022 (обновлено: 12:03 24.03.2022)
В правительстве Японии назвали ракетные пуски КНДР недопустимыми
Генсек правительства Японии Мацуно: ракетные пуски КНДР нарушают резолюции СБ ООН
ТОКИО, 24 мар – РИА Новости. Продолжающиеся ракетные пуски недопустимы и являются нарушением положений резолюций Совета безопасности ООН, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
"Данные действия являются ничем иным, как разворотом от международного сообщества и нарушением резолюций СБ ООН
. Мы решительно осуждаем подобные действия", - подчеркнул он.
Ранее береговая охрана Японии
сообщила о возможном ракетном пуске КНДР
, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду. По последней информации, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо
.
Как сообщают в администрации префектуры, расположенной на севере главного японского острова Хонсю
, какого-либо ущерба к настоящему времени зафиксировано не было.
В связи с продолжающимися ракетными испытаниями КНДР Япония намерена продолжать укрепление своего оборонного потенциала.
"Падение баллистических ракет внутри исключительной экономической зоны Японии без предварительных уведомлений существенно осложняет обеспечение безопасности воздушных и морских судов", - отметил глава минобороны Японии Нобуо Киси
в ходе парламентских слушаний.
По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.
В свою очередь, представители японского оборонного ведомства сообщили агентству Киодо, что время полета, а также достигнутая высота стали рекордно большими для когда-либо выпущенных ракет КНДР. К примеру, ракета "Хвасон-15" находилась в воздухе 53 минуты и достигла максимальной высоты полета в 4 тысячи километров.