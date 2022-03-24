Рейтинг@Mail.ru
В МИД пообещали чувствительный ответ на высылку дипломатов из Варшавы - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/vysylka-1779869242.html
В МИД пообещали чувствительный ответ на высылку дипломатов из Варшавы
В МИД пообещали чувствительный ответ на высылку дипломатов из Варшавы - РИА Новости, 24.03.2022
В МИД пообещали чувствительный ответ на высылку дипломатов из Варшавы
Ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для Варшавы, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:25
2022-03-24T15:33
россия
польша
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для Варшавы, говорится в заявлении МИД РФ."Решение, принятое 23 марта польскими властями об объявлении "persona non grata" 45 сотрудников российских учреждений в Варшаве, – сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений, демонтаж которых наши польские "партнеры" на системной основе осуществляют уже давно", - сообщил МИД России.В ведомстве добавили, что вся ответственность за происходящее и за возможные последствия "целиком и полностью лежит на нынешних властях в Варшаве". "Россия не оставит этот враждебный выпад без такого ответа, который заставит польских провокаторов задуматься и будет для них чувствительным", - отметили в МИД.В ведомстве добавили, что Варшава "приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии, возведенной в ранг официального курса". "Мы это видим и будем учитывать в наших практических шагах в отношении Польши", - заключили в министерстве.Польша заявила в среду, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.
https://ria.ru/20220324/polsha-1779833666.html
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779828040.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:25 24.03.2022 (обновлено: 15:33 24.03.2022)
 
В МИД пообещали чувствительный ответ на высылку дипломатов из Варшавы

МИД пообещал чувствительный ответ на высылку российских дипломатов из Варшавы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для Варшавы, говорится в заявлении МИД РФ.
"Решение, принятое 23 марта польскими властями об объявлении "persona non grata" 45 сотрудников российских учреждений в Варшаве, – сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений, демонтаж которых наши польские "партнеры" на системной основе осуществляют уже давно", - сообщил МИД России.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 12:46
Моравецкий заявил о трудных временах в экономике Польши
В ведомстве добавили, что вся ответственность за происходящее и за возможные последствия "целиком и полностью лежит на нынешних властях в Варшаве". "Россия не оставит этот враждебный выпад без такого ответа, который заставит польских провокаторов задуматься и будет для них чувствительным", - отметили в МИД.
В ведомстве добавили, что Варшава "приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии, возведенной в ранг официального курса". "Мы это видим и будем учитывать в наших практических шагах в отношении Польши", - заключили в министерстве.
Польша заявила в среду, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 12:25
Польша заблокировала банковские счета российского посольства
 
РоссияПольшаСанкции в отношении РоссииВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала