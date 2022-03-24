15:25 24.03.2022 (обновлено: 15:33 24.03.2022)
В МИД пообещали чувствительный ответ на высылку дипломатов из Варшавы
МИД пообещал чувствительный ответ на высылку российских дипломатов из Варшавы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для Варшавы, говорится в заявлении МИД РФ.
"Решение, принятое 23 марта польскими властями об объявлении "persona non grata" 45 сотрудников российских учреждений в Варшаве, – сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений, демонтаж которых наши польские "партнеры" на системной основе осуществляют уже давно", - сообщил МИД России.
В ведомстве добавили, что вся ответственность за происходящее и за возможные последствия "целиком и полностью лежит на нынешних властях в Варшаве". "Россия не оставит этот враждебный выпад без такого ответа, который заставит польских провокаторов задуматься и будет для них чувствительным", - отметили в МИД.
В ведомстве добавили, что Варшава "приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии, возведенной в ранг официального курса". "Мы это видим и будем учитывать в наших практических шагах в отношении Польши", - заключили в министерстве.
Польша заявила в среду, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.