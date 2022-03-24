https://ria.ru/20220324/vysylka-1779869242.html

В МИД пообещали чувствительный ответ на высылку дипломатов из Варшавы

В МИД пообещали чувствительный ответ на высылку дипломатов из Варшавы - РИА Новости, 24.03.2022

В МИД пообещали чувствительный ответ на высылку дипломатов из Варшавы

Ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для Варшавы, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:25

2022-03-24T15:25

2022-03-24T15:33

россия

польша

санкции в отношении россии

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для Варшавы, говорится в заявлении МИД РФ."Решение, принятое 23 марта польскими властями об объявлении "persona non grata" 45 сотрудников российских учреждений в Варшаве, – сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений, демонтаж которых наши польские "партнеры" на системной основе осуществляют уже давно", - сообщил МИД России.В ведомстве добавили, что вся ответственность за происходящее и за возможные последствия "целиком и полностью лежит на нынешних властях в Варшаве". "Россия не оставит этот враждебный выпад без такого ответа, который заставит польских провокаторов задуматься и будет для них чувствительным", - отметили в МИД.В ведомстве добавили, что Варшава "приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии, возведенной в ранг официального курса". "Мы это видим и будем учитывать в наших практических шагах в отношении Польши", - заключили в министерстве.Польша заявила в среду, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

https://ria.ru/20220324/polsha-1779833666.html

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779828040.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, польша, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)