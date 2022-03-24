https://ria.ru/20220324/vsu-1779800698.html
В Донецке оценили потери ВСУ за сутки в 76 человек
В Донецке оценили потери ВСУ за сутки в 76 человек - РИА Новости, 24.03.2022
В Донецке оценили потери ВСУ за сутки в 76 человек
Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 23 огневые точки и технику, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:35
2022-03-24T10:35
2022-03-24T18:55
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776473534_118:0:1003:498_1920x0_80_0_0_4a2d3224f2c3f008ca9576788ac71c00.jpg
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 23 огневые точки и технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки, наши военнослужащие уничтожили 76 украинских оккупантов, 23 огневые точки, две БМП, один БТР, и один грузовой автомобиль. Захвачены две 122 - миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", три противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", одна БМП, одна командно-штабная бронированная машина и полевой артиллерийский склад", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779762602.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776473534_339:0:1003:498_1920x0_80_0_0_0ccc6d61d47dfba8d4eff0d81e74a393.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
10:35 24.03.2022 (обновлено: 18:55 24.03.2022)
В Донецке оценили потери ВСУ за сутки в 76 человек
Народная милиция ДНР оценила потери украинских войск за сутки в 76 человек