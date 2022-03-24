https://ria.ru/20220324/vkladchiki-1779846705.html

ВТБ привлек 600 тысяч новых вкладчиков с начала года

ВТБ привлек 600 тысяч новых вкладчиков с начала года - РИА Новости, 24.03.2022

ВТБ привлек 600 тысяч новых вкладчиков с начала года

С начала года вклады и накопительные счета в ВТБ открыли более двух миллионов человек, из которых 600 тысяч впервые оформили сберегательный продукт в банке,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:36

2022-03-24T13:36

2022-03-24T13:36

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. С начала года вклады и накопительные счета в ВТБ открыли более двух миллионов человек, из которых 600 тысяч впервые оформили сберегательный продукт в банке, сообщает пресс-служба банка.При этом, как отмечают в ВТБ, основной прирост клиентской базы пришелся на март – период действия рекордно высоких ставок по сберегательным продуктам.Из числа клиентов, впервые разместивших средства на классические сберегательные продукты банка, 160 тысяч человек открыли вклады, а 440 тысяч – накопительные счета. При этом более 80% новых накопительных счетов пользователи размещали онлайн. На сегодняшний день свои сбережения доверяют ВТБ уже 4,7 миллиона клиентов.Сейчас в ВТБ в среднем открывается порядка 70-80 тысяч новых вкладов и накопительных счетов ежедневно. Большой интерес вызвал новый вклад в юанях, запущенный 9 марта, на который клиенты уже разместили порядка одного миллиарда юаней.Эксперты ВТБ прогнозируют, что в краткосрочной перспективе фокус внимания клиентов останется на вкладах и накопительных счетах, при этом для диверсификации активов будут использоваться также предложения банков в драгоценных металлах – как в физической, так и в обезличенной формах.

https://ria.ru/20220310/internet-bank-1777551328.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика