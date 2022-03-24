https://ria.ru/20220324/vaktsinatsiya-1780083526.html

В московских приютах для бездомных животных началась сезонная вакцинация

В московских приютах для бездомных животных началась сезонная вакцинация - РИА Новости, 25.03.2022

В московских приютах для бездомных животных началась сезонная вакцинация

В городских приютах Москвы для бездомных животных стартовала сезонная вакцинация, сообщила пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-24T10:50

2022-03-24T10:50

2022-03-25T15:38

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животные

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В городских приютах Москвы для бездомных животных стартовала сезонная вакцинация, сообщила пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы."В приютах ежегодно проводится плановая вакцинация собак и кошек. Это необходимо, чтобы у животных выработался иммунитет к широкому спектру заболеваний, которые могут угрожать их здоровью. Подопечных приютов прививают специализированным комплексным препаратом, который защищает их от чумы плотоядных, бешенства, различных вирусов и инфекций", – приводятся в сообщении слова руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслава Торсунова.Отмечается, что сезонная профилактика заболеваний проводится в приютах в три этапа: предварительно животных обрабатывают от паразитов, после чего через 7-14 дней вводится первый компонент вакцины, а спустя 21 день – второй. После прививки животные приобретают высокую устойчивость к заболеваниям на ближайший год, после чего процедуру следует повторить. Антитела, вырабатывающиеся в результате вакцинации, моментально реагируют на атаки вирусов, убивая возбудителя. Привитые собаки и кошки не заболевают даже после близкого контакта с вирусоносителем.В Москве работает 13 городских приютов, в которых живут более 16 тысяч собак и кошек. Они открыты для всех желающих, познакомиться с питомцами можно без записи, но с собой нужно взять паспорт. Графики работы учреждений есть на их официальных сайтах.

https://ria.ru/20211022/transport-1755798641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, животные