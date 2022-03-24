https://ria.ru/20220324/vaktsinatsiya-1780083526.html
В московских приютах для бездомных животных началась сезонная вакцинация
В московских приютах для бездомных животных началась сезонная вакцинация - РИА Новости, 25.03.2022
В московских приютах для бездомных животных началась сезонная вакцинация
В городских приютах Москвы для бездомных животных стартовала сезонная вакцинация, сообщила пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-24T10:50
2022-03-24T10:50
2022-03-25T15:38
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В городских приютах Москвы для бездомных животных стартовала сезонная вакцинация, сообщила пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы."В приютах ежегодно проводится плановая вакцинация собак и кошек. Это необходимо, чтобы у животных выработался иммунитет к широкому спектру заболеваний, которые могут угрожать их здоровью. Подопечных приютов прививают специализированным комплексным препаратом, который защищает их от чумы плотоядных, бешенства, различных вирусов и инфекций", – приводятся в сообщении слова руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслава Торсунова.Отмечается, что сезонная профилактика заболеваний проводится в приютах в три этапа: предварительно животных обрабатывают от паразитов, после чего через 7-14 дней вводится первый компонент вакцины, а спустя 21 день – второй. После прививки животные приобретают высокую устойчивость к заболеваниям на ближайший год, после чего процедуру следует повторить. Антитела, вырабатывающиеся в результате вакцинации, моментально реагируют на атаки вирусов, убивая возбудителя. Привитые собаки и кошки не заболевают даже после близкого контакта с вирусоносителем.В Москве работает 13 городских приютов, в которых живут более 16 тысяч собак и кошек. Они открыты для всех желающих, познакомиться с питомцами можно без записи, но с собой нужно взять паспорт. Графики работы учреждений есть на их официальных сайтах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, животные
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В городских приютах Москвы для бездомных животных стартовала сезонная вакцинация, сообщила пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
"В приютах ежегодно проводится плановая вакцинация собак и кошек. Это необходимо, чтобы у животных выработался иммунитет к широкому спектру заболеваний, которые могут угрожать их здоровью. Подопечных приютов прививают специализированным комплексным препаратом, который защищает их от чумы плотоядных, бешенства, различных вирусов и инфекций", – приводятся в сообщении слова руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслава Торсунова.
Отмечается, что сезонная профилактика заболеваний проводится в приютах в три этапа: предварительно животных обрабатывают от паразитов, после чего через 7-14 дней вводится первый компонент вакцины, а спустя 21 день – второй. После прививки животные приобретают высокую устойчивость к заболеваниям на ближайший год, после чего процедуру следует повторить. Антитела, вырабатывающиеся в результате вакцинации, моментально реагируют на атаки вирусов, убивая возбудителя. Привитые собаки и кошки не заболевают даже после близкого контакта с вирусоносителем.
В Москве
работает 13 городских приютов, в которых живут более 16 тысяч собак и кошек. Они открыты для всех желающих, познакомиться с питомцами можно без записи, но с собой нужно взять паспорт. Графики работы учреждений есть на их официальных сайтах.