https://ria.ru/20220324/ukraina-1779881191.html
Поставки вооружений на Украину создают угрозу безопасности, заявили в МИД
Поставки вооружений на Украину создают угрозу безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
Поставки вооружений на Украину создают угрозу безопасности, заявили в МИД
Поставки странами НАТО вооружений на Украину чреваты непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:09
2022-03-24T16:09
2022-03-24T16:21
в мире
сша
нато
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Поставки странами НАТО вооружений на Украину чреваты непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Государства-члены НАТО продолжают самым активным образом накачивать Украину вооружениями. Это не только ведет к затягиванию боевых действий, но и чревато непредсказуемыми последствиями", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что это "является угрозой безопасности мирного, гражданского населения, учитывая, что украинские националисты используют их в качестве живого щита"."Осуществляя такие поставки, западные страны грубо нарушают собственные обязательства по нераспространению и безопасному хранению оружия", - подчеркнула дипломат.
https://ria.ru/20220324/operatsiya-1779879880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:09 24.03.2022 (обновлено: 16:21 24.03.2022)
Поставки вооружений на Украину создают угрозу безопасности, заявили в МИД
Захарова: поставки США и НАТО вооружений на Украину создают угрозу безопасности