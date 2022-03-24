https://ria.ru/20220324/ukraina-1779881191.html

Поставки вооружений на Украину создают угрозу безопасности, заявили в МИД

Поставки вооружений на Украину создают угрозу безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022

Поставки вооружений на Украину создают угрозу безопасности, заявили в МИД

Поставки странами НАТО вооружений на Украину чреваты непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:09

2022-03-24T16:09

2022-03-24T16:21

в мире

сша

нато

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778017690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9db08cc6a3b4dc4d46eab555a5ae1b54.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Поставки странами НАТО вооружений на Украину чреваты непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Государства-члены НАТО продолжают самым активным образом накачивать Украину вооружениями. Это не только ведет к затягиванию боевых действий, но и чревато непредсказуемыми последствиями", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что это "является угрозой безопасности мирного, гражданского населения, учитывая, что украинские националисты используют их в качестве живого щита"."Осуществляя такие поставки, западные страны грубо нарушают собственные обязательства по нераспространению и безопасному хранению оружия", - подчеркнула дипломат.

https://ria.ru/20220324/operatsiya-1779879880.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, нато, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)