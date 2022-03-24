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Поставки вооружений на Украину создают угрозу безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
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Поставки вооружений на Украину создают угрозу безопасности, заявили в МИД
Поставки вооружений на Украину создают угрозу безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
Поставки вооружений на Украину создают угрозу безопасности, заявили в МИД
Поставки странами НАТО вооружений на Украину чреваты непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:09
2022-03-24T16:21
в мире
сша
нато
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Поставки странами НАТО вооружений на Украину чреваты непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Государства-члены НАТО продолжают самым активным образом накачивать Украину вооружениями. Это не только ведет к затягиванию боевых действий, но и чревато непредсказуемыми последствиями", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что это "является угрозой безопасности мирного, гражданского населения, учитывая, что украинские националисты используют их в качестве живого щита"."Осуществляя такие поставки, западные страны грубо нарушают собственные обязательства по нераспространению и безопасному хранению оружия", - подчеркнула дипломат.
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в мире, сша, нато, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:09 24.03.2022 (обновлено: 16:21 24.03.2022)
 
Поставки вооружений на Украину создают угрозу безопасности, заявили в МИД

Захарова: поставки США и НАТО вооружений на Украину создают угрозу безопасности

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГаубица из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенная на территории пункта приема металла в Бердянске
Гаубица из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенная на территории пункта приема металла в Бердянске - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости
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Гаубица из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенная на территории пункта приема металла в Бердянске
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Поставки странами НАТО вооружений на Украину чреваты непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Государства-члены НАТО продолжают самым активным образом накачивать Украину вооружениями. Это не только ведет к затягиванию боевых действий, но и чревато непредсказуемыми последствиями", - сказала Захарова на брифинге.
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Она добавила, что это "является угрозой безопасности мирного, гражданского населения, учитывая, что украинские националисты используют их в качестве живого щита".
"Осуществляя такие поставки, западные страны грубо нарушают собственные обязательства по нераспространению и безопасному хранению оружия", - подчеркнула дипломат.
 
В миреСШАНАТОУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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