https://ria.ru/20220324/ukraina-1779799049.html
Российские военные уничтожили 257 беспилотников ВСУ
Российские военные уничтожили 257 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.03.2022
Российские военные уничтожили 257 беспилотников ВСУ
Российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:28
2022-03-24T10:28
2022-03-24T10:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627168_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4e9b15a64aea9709ef56997e68e41171.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и почти 1,6 тысячи танков и другой бронетехники, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 257 беспилотных летательных аппаратов, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220324/izyum-1779796491.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627168_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_1cf70dded728c601604f33bbdafbf4c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Российские военные уничтожили 257 беспилотников ВСУ
Российские военные уничтожили 257 беспилотников, 202 ЗРК и 1572 единиц бронетехники ВСУ