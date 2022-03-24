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Российские военные уничтожили 257 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779799049.html
Российские военные уничтожили 257 беспилотников ВСУ
Российские военные уничтожили 257 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.03.2022
Российские военные уничтожили 257 беспилотников ВСУ
Российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:28
2022-03-24T10:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и почти 1,6 тысячи танков и другой бронетехники, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 257 беспилотных летательных аппаратов, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:28 24.03.2022
 
Российские военные уничтожили 257 беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили 257 беспилотников, 202 ЗРК и 1572 единиц бронетехники ВСУ

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и почти 1,6 тысячи танков и другой бронетехники, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 257 беспилотных летательных аппаратов, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.
Брошенная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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