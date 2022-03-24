https://ria.ru/20220324/ukraina-1779799049.html

Российские военные уничтожили 257 беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили 257 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.03.2022

Российские военные уничтожили 257 беспилотников ВСУ

Российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:28

2022-03-24T10:28

2022-03-24T10:28

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и почти 1,6 тысячи танков и другой бронетехники, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 257 беспилотных летательных аппаратов, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220324/izyum-1779796491.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии