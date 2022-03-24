Калужские депутаты выступили за продление запрета на вывоз удобрений
Калужские депутаты выступили за продление запрета на вывоз удобрений из России
Гранулированные калийные удобрения
КАЛУГА, 24 мар – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области подготовили обращение в правительство РФ с просьбой о продлении до 1 июня запрета на вывоз из России отдельных видов удобрений, чтобы не допустить дефицита и удорожания удобрений внутри страны, сообщает пресс-служба заксобрания.
Постановлением правительства Российской Федерации до 1 апреля 2022 года установлен временный запрет на вывоз из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов удобрений.
Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев в ходе заседания сессии в четверг сообщил, что по просьбе аграриев в региональном парламенте прошло расширенное заседание комитета по АПК. Речь шла о недостаточной обеспеченности минеральными удобрениями в канун весенней посевной кампании.
"У наших аграриев существуют трудности с их приобретением. Есть основания предполагать, что производители придерживают свою продукцию для более выгодной продажи за пределы страны после снятия запрета. Цены на удобрения в Европе выросли больше, чем на внутреннем российском рынке, и снятие запрета 1 апреля повлечет за собой рост цен в России и дефицит удобрений", - обозначил проблему Новосельцев.
Сообщается, что депутаты фракции "Единая Россия" подготовили обращение в правительство России. В документе, в частности, говорится, что "обеспечение внутреннего рынка должно быть в приоритете".
"В обращении также предлагается продлить запрет на вывоз из России ряда удобрений до 1 июня 2022 года. Документ поддержан всеми фракциями законодательного собрания Калужской области", - говорится в сообщении.
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