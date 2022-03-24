https://ria.ru/20220324/tury-1779868741.html

Туроператоры сообщили о росте спроса на длительные поездки за рубеж

Туроператоры сообщили о росте спроса на длительные поездки за рубеж - РИА Новости, 24.03.2022

Туроператоры сообщили о росте спроса на длительные поездки за рубеж

Туроператоры обратили внимание на новый тренд — в последние недели россияне начали интересоваться поездками за рубеж продолжительностью более 21 дня, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:08

2022-03-24T20:08

2022-03-24T20:08

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Туроператоры обратили внимание на новый тренд — в последние недели россияне начали интересоваться поездками за рубеж продолжительностью более 21 дня, сообщает АТОР.По словам представителей отрасли, категория туристов "длительного пребывания" была всегда. В нее входили удаленщики (в основном IT-специалисты), неработающие мамы с детьми и все желающие просто сменить обстановку и пожить в тепле.После начала спецоперации на Украине доля продаж таких путевок заметно выросла: туры с длительным размещением составляют 20 процентов от всех текущих бронирований.Чаще всего путешественники интересуются поездками в Хорватию, Черногорию, Турцию, Индонезию, Армению и на Мальдивы. Ищут отели на долгий срок и на юге России.Что касается цен, трехнедельный тур, например, в Турцию обходится в 89 тысяч рублей с человека, в Армению — от 92 тысяч (цены указаны только за проживание). Дороже всего отдохнуть на Мальдивах — минимум 494 тысячи, дешевле — в Черногории (от 51 тысячи) и российском Краснодарском крае (от 60 тысяч).

https://ria.ru/20220324/kartochnyytur-1779841095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, краснодарский край, россия, турция, хорватия, черногория, таиланд, индонезия, мальдивы, туризм, туристы