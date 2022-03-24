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В Хабаровском крае выяснят причину роста цен на стройматериалы - РИА Новости, 24.03.2022
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В Хабаровском крае выяснят причину роста цен на стройматериалы
В Хабаровском крае выяснят причину роста цен на стройматериалы - РИА Новости, 24.03.2022
В Хабаровском крае выяснят причину роста цен на стройматериалы
Хабаровская антимонопольная служба (УФАС) выясняет, почему стройматериалы в регионе выросли в цене, о возможных причинах во время прямого эфира в соцсетях в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T08:44
2022-03-24T08:44
уфас
технониколь
хабаровский край
хабаровск
экономика
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ХАБАРОВСК, 24 мар - РИА Новости. Хабаровская антимонопольная служба (УФАС) выясняет, почему стройматериалы в регионе выросли в цене, о возможных причинах во время прямого эфира в соцсетях в четверг сообщила руководитель управления Татьяна Тютянина.Жители региона поинтересовались у руководителя УФАС, почему "взлетела" цена на пило- и стройматериалы в регионе, если большинство такого товара лежало на складах магазинов и баз, а стоимость электроэнергии не увеличилась."Этот рынок довольно проблемный. Ведется огромное количество работы в отношении выявления нарушений. Рост цен мы действительно фиксируем. На доску и любой пиломатериал в первую очередь влияет цена на древесину, то есть кругляк. А цена на него у нас складывается, в том числе и из спроса на экспортный рынок: если цена растет на экспорт на бирже, то она отражается частично и на внутреннем рынке...Но мы понимаем, что на цену какой-то доски или плиты влияет не только кругляк, но и импортные товары. Это всевозможные клеи, смолы, которые мы закупаем из-за рубежа. В связи с тем, что курс валюты у нас подрастает, собственно, в конечном итоге мы видим и себестоимость производимых товаров", - рассказала Тютянина.Она отметила, что хабаровским УФАС возбуждено дело в отношении хозяйствующего субъекта, работающего на территории края - у него оказалась завышенной цена на строительный песок."Также мы проводим проверочные мероприятия в отношении "Технониколь ДВ". При этом анализ уже поступившей от них информации показывает рост цен на сырье, которое поступает к ним для производства со стороны других регионов-поставщиков. Мы информацию собрали, направили в наш регион коллегам, чтобы они уже и там смотрели почему у них сырье растет", - проинформировала руководитель ведомства.Кроме того, по словам Тютяниной, управление заинтересовалось ценообразованием на щебень в регионе. "Поступали обращения и от бизнеса и вчера было прямое обращение губернатора края (Михаила Дегтярева) к нам, где также просили разобраться с ценой на щебень, поскольку данные товары очень важны при исполнении госконтрактов в рамках нацпроектов.По ее словам, контрольно-надзорные органы сейчас уделяют пристальное внимание рынку стройматериалов в регионе.
https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779739475.html
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уфас, технониколь, хабаровский край, хабаровск, экономика
08:44 24.03.2022
 
В Хабаровском крае выяснят причину роста цен на стройматериалы

Хабаровское УФАС выясняет, почему стройматериалы в регионе выросли в цене

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкРабота комбината строительных материалов
Работа комбината строительных материалов - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Работа комбината строительных материалов
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ХАБАРОВСК, 24 мар - РИА Новости. Хабаровская антимонопольная служба (УФАС) выясняет, почему стройматериалы в регионе выросли в цене, о возможных причинах во время прямого эфира в соцсетях в четверг сообщила руководитель управления Татьяна Тютянина.
Жители региона поинтересовались у руководителя УФАС, почему "взлетела" цена на пило- и стройматериалы в регионе, если большинство такого товара лежало на складах магазинов и баз, а стоимость электроэнергии не увеличилась.
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"Этот рынок довольно проблемный. Ведется огромное количество работы в отношении выявления нарушений. Рост цен мы действительно фиксируем. На доску и любой пиломатериал в первую очередь влияет цена на древесину, то есть кругляк. А цена на него у нас складывается, в том числе и из спроса на экспортный рынок: если цена растет на экспорт на бирже, то она отражается частично и на внутреннем рынке...Но мы понимаем, что на цену какой-то доски или плиты влияет не только кругляк, но и импортные товары. Это всевозможные клеи, смолы, которые мы закупаем из-за рубежа. В связи с тем, что курс валюты у нас подрастает, собственно, в конечном итоге мы видим и себестоимость производимых товаров", - рассказала Тютянина.
Она отметила, что хабаровским УФАС возбуждено дело в отношении хозяйствующего субъекта, работающего на территории края - у него оказалась завышенной цена на строительный песок.
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"Также мы проводим проверочные мероприятия в отношении "Технониколь ДВ". При этом анализ уже поступившей от них информации показывает рост цен на сырье, которое поступает к ним для производства со стороны других регионов-поставщиков. Мы информацию собрали, направили в наш регион коллегам, чтобы они уже и там смотрели почему у них сырье растет", - проинформировала руководитель ведомства.
Кроме того, по словам Тютяниной, управление заинтересовалось ценообразованием на щебень в регионе. "Поступали обращения и от бизнеса и вчера было прямое обращение губернатора края (Михаила Дегтярева) к нам, где также просили разобраться с ценой на щебень, поскольку данные товары очень важны при исполнении госконтрактов в рамках нацпроектов.
По ее словам, контрольно-надзорные органы сейчас уделяют пристальное внимание рынку стройматериалов в регионе.
 
УФАСТехноникольХабаровский крайХабаровскЭкономика
 
 
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