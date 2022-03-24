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Продукция нижегородских предприятий вошла в "Золотую сотню" товаров России - РИА Новости, 24.03.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220324/tovary-1779912847.html
Продукция нижегородских предприятий вошла в "Золотую сотню" товаров России
Продукция нижегородских предприятий вошла в "Золотую сотню" товаров России - РИА Новости, 24.03.2022
Продукция нижегородских предприятий вошла в "Золотую сотню" товаров России
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградил семь предприятий, продукция и услуги которых вошли в "Золотую сотню" Всероссийского конкурса "100 лучших... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:03
2022-03-24T18:03
нижегородская область
нижегородская область
общество
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградил семь предприятий, продукция и услуги которых вошли в "Золотую сотню" Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба правительства региона.В 2021 году от региона в федеральном этапе конкурса приняло участие 39 организаций, представивших продукцию и услуги 88 наименований. Нижегородская область второй год подряд становится лидером по количеству товаров и услуг в "Золотой сотне"."Семь позиций у нижегородцев в "Золотой сотне" – это лучший результат в стране. Мы побили свой же рекорд прошлого года. Такой результат является лучшим за всю 24-летнюю историю участия Нижегородской области в конкурсе. Нижегородские производители в очередной раз доказывают: они уверены в качестве своей продукции, готовы ответить на все мировые вызовы и достойно конкурировать с коллегами по цеху. И производители, и потребители видят: государственные меры поддержки, которые оказываются бизнесу сегодня, являются эффективными, стимулируют бизнес к росту и развитию", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Глава региона вручил победителям почетные дипломы конкурса. Наградами "Золотой сотни" отмечены мясная продукция, полимерно-битумная лента, искусственный хрусталик для лечения патологий зрения, услуги по организации питания, общественной безопасности. Лучшими впервые признаны услуги в области стандартизации, метрологии, подтверждения и оценки соответствия продукции и услуг.По данным организатором, прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России" в 2022 году уже открыт. Конкурс отмечает в этом году юбилей – 25 лет с момента основания.
https://ria.ru/20220323/ekonomika-1779676624.html
https://ria.ru/20220208/dolschiki-1771778265.html
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нижегородская область, общество, нижний новгород
18:03 24.03.2022
 
Продукция нижегородских предприятий вошла в "Золотую сотню" товаров России

Продукция семи нижегородских предприятий вошла в "Золотую сотню" товаров России

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкВид на историческую часть Нижнего Новгорода
Вид на историческую часть Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Олег Золото
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Вид на историческую часть Нижнего Новгорода
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградил семь предприятий, продукция и услуги которых вошли в "Золотую сотню" Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2021 году от региона в федеральном этапе конкурса приняло участие 39 организаций, представивших продукцию и услуги 88 наименований. Нижегородская область второй год подряд становится лидером по количеству товаров и услуг в "Золотой сотне".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 16:38Нижегородская область
Глава Нижегородской области утвердил план поддержки региональной экономики
"Семь позиций у нижегородцев в "Золотой сотне" – это лучший результат в стране. Мы побили свой же рекорд прошлого года. Такой результат является лучшим за всю 24-летнюю историю участия Нижегородской области в конкурсе. Нижегородские производители в очередной раз доказывают: они уверены в качестве своей продукции, готовы ответить на все мировые вызовы и достойно конкурировать с коллегами по цеху. И производители, и потребители видят: государственные меры поддержки, которые оказываются бизнесу сегодня, являются эффективными, стимулируют бизнес к росту и развитию", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Глава региона вручил победителям почетные дипломы конкурса. Наградами "Золотой сотни" отмечены мясная продукция, полимерно-битумная лента, искусственный хрусталик для лечения патологий зрения, услуги по организации питания, общественной безопасности. Лучшими впервые признаны услуги в области стандартизации, метрологии, подтверждения и оценки соответствия продукции и услуг.
По данным организатором, прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России" в 2022 году уже открыт. Конкурс отмечает в этом году юбилей – 25 лет с момента основания.
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 21:36Нижегородская область
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