https://ria.ru/20220324/tovary-1779912847.html

Продукция нижегородских предприятий вошла в "Золотую сотню" товаров России

Продукция нижегородских предприятий вошла в "Золотую сотню" товаров России - РИА Новости, 24.03.2022

Продукция нижегородских предприятий вошла в "Золотую сотню" товаров России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградил семь предприятий, продукция и услуги которых вошли в "Золотую сотню" Всероссийского конкурса "100 лучших... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:03

2022-03-24T18:03

2022-03-24T18:03

нижегородская область

нижегородская область

общество

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградил семь предприятий, продукция и услуги которых вошли в "Золотую сотню" Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба правительства региона.В 2021 году от региона в федеральном этапе конкурса приняло участие 39 организаций, представивших продукцию и услуги 88 наименований. Нижегородская область второй год подряд становится лидером по количеству товаров и услуг в "Золотой сотне"."Семь позиций у нижегородцев в "Золотой сотне" – это лучший результат в стране. Мы побили свой же рекорд прошлого года. Такой результат является лучшим за всю 24-летнюю историю участия Нижегородской области в конкурсе. Нижегородские производители в очередной раз доказывают: они уверены в качестве своей продукции, готовы ответить на все мировые вызовы и достойно конкурировать с коллегами по цеху. И производители, и потребители видят: государственные меры поддержки, которые оказываются бизнесу сегодня, являются эффективными, стимулируют бизнес к росту и развитию", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Глава региона вручил победителям почетные дипломы конкурса. Наградами "Золотой сотни" отмечены мясная продукция, полимерно-битумная лента, искусственный хрусталик для лечения патологий зрения, услуги по организации питания, общественной безопасности. Лучшими впервые признаны услуги в области стандартизации, метрологии, подтверждения и оценки соответствия продукции и услуг.По данным организатором, прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России" в 2022 году уже открыт. Конкурс отмечает в этом году юбилей – 25 лет с момента основания.

https://ria.ru/20220323/ekonomika-1779676624.html

https://ria.ru/20220208/dolschiki-1771778265.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

нижегородская область, общество, нижний новгород