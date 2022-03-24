https://ria.ru/20220324/tolstoganova-1779424045.html
Биография Виктории Толстогановой
Биография Виктории Толстогановой - РИА Новости, 24.03.2022
Биография Виктории Толстогановой
Российская актриса Виктория Викторовна Толстоганова родилась 24 марта 1972 года в Москве в многодетной семье. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T01:02
2022-03-24T01:02
2022-03-24T01:02
справки
гитис
россия
виктория толстоганова
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Российская актриса Виктория Викторовна Толстоганова родилась 24 марта 1972 года в Москве в многодетной семье.В 11 лет стала посещать занятия в Театре юных москвичей при Дворце пионеров, после школы училась на курсах во МХАТе. С третьей попытки поступила в ГИТИС, где одним из ее педагогов был режиссер Леонид Хейфец.В 1996 году окончила ГИТИС (мастерская Марка Захарова). Будучи студенткой четвертого курса, была приглашена в труппу Московского драматического театра им. К.С. Станиславского (ныне "Электротеатр Станиславский").Первой работой в театре стала небольшая роль в спектакле "Хлестаков" Владимира Мирзоева, затем главная роль в "Полонезе Огинского" Леонида Хейфеца. Также была занята в спектаклях "Маскарад" Виктора Шамирова, "Двенадцатая ночь" Владимира Мирзоева. В Центре драматургии и режиссуры играла в постановках "Пластилин" Кирилла Серебренникова, https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/4331/bio/ "Шопинг & Факинг" Ольги Субботиной. Со спектаклем "Борис Годунов" – совместной работой театрального фестиваля имени А.П. Чехова и английского режиссера Деклана Доннелана (2000) – актриса посетила театральный фестиваль в Венесуэле.В театре "Практика" играла в спектакле Михаила Угарова Far Away ("Далеко") по пьесе английского драматурга Кэрил Черчи, поставленном в 2007 году. С 2019 года сотрудничает с московским театром "Современник", где в настоящее время занята в спектакле "Папа" режиссера Евгения Арье. Также играет в Театре на Бронной в музыкальном трагифарсе "Платонов болит" режиссера Александра Молочникова. В 1997 году дебютировала в кино в короткометражной ленте Романа Хруща "Дневная обязанность". В том же году с участием актрисы вышел фильм-спектакль Владимира Мирзоева "Любовь". В 2000 году Виктория снялась в комедии "Ландыш серебристый", а в 2002 году вышло сразу пять картин с участием исполнительницы, которые сделали ее популярной. Это "Дневник камикадзе", "Лунные поляны", "Антикиллер", "Башмачник", "Раскаленная суббота". В 2004 году Толстоганова снялась в военно-историческом четырехсерийном фильме режиссера Вячеслава Никифорова "На безымянной высоте", где исполнила роль снайперши Ольги Позднеевой.Актриса неоднократно играла в кино жен знаменитых исторических личностей. Она перевоплощалась в Ксению Винцентини, жену Сергея Королева, в картине "Королев" режиссера Юрия Кары (2007), Наталью Рахманинову – жену знаменитого композитора в фильме "Ветка сирени" Павла Лунгина (2007), Марусю – жену комдива Котова в "Утомленных солнцем 2: Предстояние" (2010) и "Утомленных солнцем 2: Цитадель" (2011) Никиты Михалкова. В 2014 году знаковой стала главная роль актрисы в телесериале "Мосгаз. Дело № 2: Палач" режиссера Вячеслава Никифорова.Актриса много снималась в сериалах. Среди них – "Подари мне жизнь" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Грозовые ворота" (2006), "Второе дыхание" (2013), "Медсестра" (2015), "Хозяйка горы" (2020) и другие.Одна из последних киноработ – в фильме "The Телки" (2022) по мотивам романа Сергея Минаева. Толстоганова участвовала в работе различных кинофестивалей. В 2003 году была членом жюри Выборгского кинофестиваля "Окно в Европу", в 2005 году – членом жюри XXVI Московского Международного кинофестиваля. Виктория Толстоганова – дважды лауреат кинопремии "Золотой орел" (2012, 2015). Удостоена премии Правительства России в области культуры (2005), молодежной премии "Триумф" (2003), премии Beauty Cinema Awards в рамках XXIX Московского международного кинофестиваля (2007), премии русскоязычной версии журнала The Hollywood Reporter (2012), призов кинофестивалей "Созвездие" (2002), "Кинотавр" (2019), "Золотой Витязь" (2021).Актриса была замужем за актером Андреем Кузичевым, в браке родились двое детей.Также у актрисы есть сын от режиссера Алексея Аграновича.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, гитис, россия, виктория толстоганова
Российская актриса Виктория Викторовна Толстоганова родилась 24 марта 1972 года в Москве в многодетной семье.
В 11 лет стала посещать занятия в Театре юных москвичей при Дворце пионеров, после школы училась на курсах во МХАТе. С третьей попытки
поступила в ГИТИС, где одним из ее педагогов был режиссер Леонид Хейфец
.
В 1996 году
окончила ГИТИС (мастерская Марка Захарова).
Будучи студенткой четвертого курса, была приглашена в труппу Московского драматического театра им. К.С. Станиславского (ныне "Электротеатр Станиславский").
Первой работой в театре
стала небольшая роль в спектакле "Хлестаков" Владимира Мирзоева, затем главная роль в "Полонезе Огинского" Леонида Хейфеца. Также была занята в спектаклях "Маскарад" Виктора Шамирова, "Двенадцатая ночь" Владимира Мирзоева. В Центре драматургии и режиссуры играла в постановках "Пластилин" Кирилла Серебренникова, https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/4331/bio/ "Шопинг & Факинг" Ольги Субботиной. Со спектаклем "Борис Годунов"
– совместной работой театрального фестиваля имени А.П. Чехова и английского режиссера Деклана Доннелана (2000) – актриса посетила театральный фестиваль в Венесуэле.
В театре "Практика"
играла в спектакле Михаила Угарова Far Away ("Далеко") по пьесе английского драматурга Кэрил Черчи, поставленном в 2007 году.
С 2019 года
сотрудничает с московским театром "Современник", где в настоящее время занята в спектакле "Папа" режиссера Евгения Арье.
Также играет в Театре на Бронной
в музыкальном трагифарсе "Платонов болит" режиссера Александра Молочникова.
В 1997 году дебютировала в кино в короткометражной ленте Романа Хруща "Дневная обязанность". В том же году с участием актрисы вышел фильм-спектакль Владимира Мирзоева "Любовь". В 2000 году Виктория снялась в комедии "Ландыш серебристый", а в 2002 году вышло сразу пять картин с участием исполнительницы, которые сделали ее популярной. Это "Дневник камикадзе", "Лунные поляны", "Антикиллер", "Башмачник", "Раскаленная суббота". В 2004 году
Толстоганова снялась в военно-историческом четырехсерийном фильме режиссера Вячеслава Никифорова "На безымянной высоте", где исполнила роль снайперши Ольги Позднеевой.
Актриса неоднократно играла в кино жен знаменитых исторических личностей
. Она перевоплощалась в Ксению Винцентини, жену Сергея Королева, в картине "Королев" режиссера Юрия Кары (2007), Наталью Рахманинову – жену знаменитого композитора в фильме "Ветка сирени" Павла Лунгина (2007), Марусю – жену комдива Котова в "Утомленных солнцем 2: Предстояние" (2010) и "Утомленных солнцем 2: Цитадель" (2011) Никиты Михалкова.
В 2014 году знаковой стала главная роль актрисы в телесериале "Мосгаз. Дело № 2: Палач" режиссера Вячеслава Никифорова.
Актриса много снималась в сериалах. Среди них – "Подари мне жизнь" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Грозовые ворота" (2006), "Второе дыхание" (2013), "Медсестра" (2015), "Хозяйка горы" (2020) и другие.
Одна из последних киноработ
– в фильме "The Телки" (2022) по мотивам романа Сергея Минаева.
Толстоганова участвовала в работе различных кинофестивалей. В 2003 году была членом жюри Выборгского кинофестиваля "Окно в Европу", в 2005 году
– членом жюри XXVI Московского Международного кинофестиваля.
Виктория Толстоганова – дважды лауреат кинопремии "Золотой орел" (2012, 2015
). Удостоена премии Правительства России в области культуры (2005), молодежной премии "Триумф" (2003), премии Beauty Cinema Awards в рамках XXIX Московского международного кинофестиваля (2007), премии русскоязычной версии журнала The Hollywood Reporter (2012), призов кинофестивалей "Созвездие" (2002), "Кинотавр" (2019
), "Золотой Витязь" (2021
).
Актриса была замужем за актером Андреем Кузичевым, в браке родились двое детей.
Также у актрисы есть сын от режиссера Алексея Аграновича.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников