https://ria.ru/20220324/tolstoganova-1779424045.html

Биография Виктории Толстогановой

Биография Виктории Толстогановой - РИА Новости, 24.03.2022

Биография Виктории Толстогановой

Российская актриса Виктория Викторовна Толстоганова родилась 24 марта 1972 года в Москве в многодетной семье. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T01:02

2022-03-24T01:02

2022-03-24T01:02

справки

гитис

россия

виктория толстоганова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779396380_0:46:3035:1753_1920x0_80_0_0_57ac61dd9253cbd46b0d7653691d72bb.jpg

Российская актриса Виктория Викторовна Толстоганова родилась 24 марта 1972 года в Москве в многодетной семье.В 11 лет стала посещать занятия в Театре юных москвичей при Дворце пионеров, после школы училась на курсах во МХАТе. С третьей попытки поступила в ГИТИС, где одним из ее педагогов был режиссер Леонид Хейфец.В 1996 году окончила ГИТИС (мастерская Марка Захарова). Будучи студенткой четвертого курса, была приглашена в труппу Московского драматического театра им. К.С. Станиславского (ныне "Электротеатр Станиславский").Первой работой в театре стала небольшая роль в спектакле "Хлестаков" Владимира Мирзоева, затем главная роль в "Полонезе Огинского" Леонида Хейфеца. Также была занята в спектаклях "Маскарад" Виктора Шамирова, "Двенадцатая ночь" Владимира Мирзоева. В Центре драматургии и режиссуры играла в постановках "Пластилин" Кирилла Серебренникова, https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/4331/bio/ "Шопинг & Факинг" Ольги Субботиной. Со спектаклем "Борис Годунов" – совместной работой театрального фестиваля имени А.П. Чехова и английского режиссера Деклана Доннелана (2000) – актриса посетила театральный фестиваль в Венесуэле.В театре "Практика" играла в спектакле Михаила Угарова Far Away ("Далеко") по пьесе английского драматурга Кэрил Черчи, поставленном в 2007 году. С 2019 года сотрудничает с московским театром "Современник", где в настоящее время занята в спектакле "Папа" режиссера Евгения Арье. Также играет в Театре на Бронной в музыкальном трагифарсе "Платонов болит" режиссера Александра Молочникова. В 1997 году дебютировала в кино в короткометражной ленте Романа Хруща "Дневная обязанность". В том же году с участием актрисы вышел фильм-спектакль Владимира Мирзоева "Любовь". В 2000 году Виктория снялась в комедии "Ландыш серебристый", а в 2002 году вышло сразу пять картин с участием исполнительницы, которые сделали ее популярной. Это "Дневник камикадзе", "Лунные поляны", "Антикиллер", "Башмачник", "Раскаленная суббота". В 2004 году Толстоганова снялась в военно-историческом четырехсерийном фильме режиссера Вячеслава Никифорова "На безымянной высоте", где исполнила роль снайперши Ольги Позднеевой.Актриса неоднократно играла в кино жен знаменитых исторических личностей. Она перевоплощалась в Ксению Винцентини, жену Сергея Королева, в картине "Королев" режиссера Юрия Кары (2007), Наталью Рахманинову – жену знаменитого композитора в фильме "Ветка сирени" Павла Лунгина (2007), Марусю – жену комдива Котова в "Утомленных солнцем 2: Предстояние" (2010) и "Утомленных солнцем 2: Цитадель" (2011) Никиты Михалкова. В 2014 году знаковой стала главная роль актрисы в телесериале "Мосгаз. Дело № 2: Палач" режиссера Вячеслава Никифорова.Актриса много снималась в сериалах. Среди них – "Подари мне жизнь" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Грозовые ворота" (2006), "Второе дыхание" (2013), "Медсестра" (2015), "Хозяйка горы" (2020) и другие.Одна из последних киноработ – в фильме "The Телки" (2022) по мотивам романа Сергея Минаева. Толстоганова участвовала в работе различных кинофестивалей. В 2003 году была членом жюри Выборгского кинофестиваля "Окно в Европу", в 2005 году – членом жюри XXVI Московского Международного кинофестиваля. Виктория Толстоганова – дважды лауреат кинопремии "Золотой орел" (2012, 2015). Удостоена премии Правительства России в области культуры (2005), молодежной премии "Триумф" (2003), премии Beauty Cinema Awards в рамках XXIX Московского международного кинофестиваля (2007), премии русскоязычной версии журнала The Hollywood Reporter (2012), призов кинофестивалей "Созвездие" (2002), "Кинотавр" (2019), "Золотой Витязь" (2021).Актриса была замужем за актером Андреем Кузичевым, в браке родились двое детей.Также у актрисы есть сын от режиссера Алексея Аграновича.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, гитис, россия, виктория толстоганова