https://ria.ru/20220324/stoltenberg-1779882739.html

Столтенберг останется во главе НАТО еще на год

Столтенберг останется во главе НАТО еще на год - РИА Новости, 24.03.2022

Столтенберг останется во главе НАТО еще на год

Лидеры НАТО согласовали продление полномочий генсека организации Йенса Столтенберга еще на один год на фоне ситуации вокруг Украины, сообщил Столтенберг в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:15

2022-03-24T16:15

2022-03-24T16:23

в мире

норвегия

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры НАТО согласовали продление полномочий генсека организации Йенса Столтенберга еще на один год на фоне ситуации вокруг Украины, сообщил Столтенберг в Twitter."Я рад решению лидеров НАТО продлить срок моих полномочий на посту генерального секретаря до 30 сентября 2023 года. Поскольку мы сталкиваемся с крупнейшим кризисом безопасности нашего поколения, мы сохраняем единство нашего альянса и поддерживаем безопасность наших народов", - написал он.В этом году у Столтенберга истекает срок нахождения на посту генсека НАТО. Правительство Норвегии 4 февраля приняло решение назначить Столтенберга на должность главы Центробанка после того, как он уйдет с поста руководителя альянса. Ожидалось, что он вступит в новую должность 1 декабря этого года. До этого членам альянса предстояло определиться с новым генеральным секретарем.

https://ria.ru/20211222/nato-1764894890.html

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, норвегия, нато, йенс столтенберг