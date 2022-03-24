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Столтенберг останется во главе НАТО еще на год - РИА Новости, 24.03.2022
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Столтенберг останется во главе НАТО еще на год
Столтенберг останется во главе НАТО еще на год - РИА Новости, 24.03.2022
Столтенберг останется во главе НАТО еще на год
Лидеры НАТО согласовали продление полномочий генсека организации Йенса Столтенберга еще на один год на фоне ситуации вокруг Украины, сообщил Столтенберг в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:15
2022-03-24T16:23
в мире
норвегия
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры НАТО согласовали продление полномочий генсека организации Йенса Столтенберга еще на один год на фоне ситуации вокруг Украины, сообщил Столтенберг в Twitter."Я рад решению лидеров НАТО продлить срок моих полномочий на посту генерального секретаря до 30 сентября 2023 года. Поскольку мы сталкиваемся с крупнейшим кризисом безопасности нашего поколения, мы сохраняем единство нашего альянса и поддерживаем безопасность наших народов", - написал он.В этом году у Столтенберга истекает срок нахождения на посту генсека НАТО. Правительство Норвегии 4 февраля приняло решение назначить Столтенберга на должность главы Центробанка после того, как он уйдет с поста руководителя альянса. Ожидалось, что он вступит в новую должность 1 декабря этого года. До этого членам альянса предстояло определиться с новым генеральным секретарем.
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в мире, норвегия, нато, йенс столтенберг
16:15 24.03.2022 (обновлено: 16:23 24.03.2022)
 
Столтенберг останется во главе НАТО еще на год

Генсек НАТО Столтенберг сохранит пост еще на год из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры НАТО согласовали продление полномочий генсека организации Йенса Столтенберга еще на один год на фоне ситуации вокруг Украины, сообщил Столтенберг в Twitter.
"Я рад решению лидеров НАТО продлить срок моих полномочий на посту генерального секретаря до 30 сентября 2023 года. Поскольку мы сталкиваемся с крупнейшим кризисом безопасности нашего поколения, мы сохраняем единство нашего альянса и поддерживаем безопасность наших народов", - написал он.
В этом году у Столтенберга истекает срок нахождения на посту генсека НАТО. Правительство Норвегии 4 февраля приняло решение назначить Столтенберга на должность главы Центробанка после того, как он уйдет с поста руководителя альянса. Ожидалось, что он вступит в новую должность 1 декабря этого года. До этого членам альянса предстояло определиться с новым генеральным секретарем.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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