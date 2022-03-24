https://ria.ru/20220324/stoltenberg-1779882739.html
Столтенберг останется во главе НАТО еще на год
Столтенберг останется во главе НАТО еще на год - РИА Новости, 24.03.2022
Столтенберг останется во главе НАТО еще на год
Лидеры НАТО согласовали продление полномочий генсека организации Йенса Столтенберга еще на один год на фоне ситуации вокруг Украины, сообщил Столтенберг в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:15
2022-03-24T16:15
2022-03-24T16:23
в мире
норвегия
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры НАТО согласовали продление полномочий генсека организации Йенса Столтенберга еще на один год на фоне ситуации вокруг Украины, сообщил Столтенберг в Twitter."Я рад решению лидеров НАТО продлить срок моих полномочий на посту генерального секретаря до 30 сентября 2023 года. Поскольку мы сталкиваемся с крупнейшим кризисом безопасности нашего поколения, мы сохраняем единство нашего альянса и поддерживаем безопасность наших народов", - написал он.В этом году у Столтенберга истекает срок нахождения на посту генсека НАТО. Правительство Норвегии 4 февраля приняло решение назначить Столтенберга на должность главы Центробанка после того, как он уйдет с поста руководителя альянса. Ожидалось, что он вступит в новую должность 1 декабря этого года. До этого членам альянса предстояло определиться с новым генеральным секретарем.
https://ria.ru/20211222/nato-1764894890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, нато, йенс столтенберг
16:15 24.03.2022 (обновлено: 16:23 24.03.2022)
Столтенберг останется во главе НАТО еще на год
Генсек НАТО Столтенберг сохранит пост еще на год из-за ситуации на Украине