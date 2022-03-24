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Посол США в России выразил надежду на возобновление нормальных отношений

Посол США в России выразил надежду на возобновление нормальных отношений - РИА Новости, 24.03.2022

Посол США в России выразил надежду на возобновление нормальных отношений

США и Россия, в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения, может быть, не скоро, но это произойдет, заявил посол США в Москве Джон Салливан. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:17

2022-03-24T18:17

2022-03-24T18:20

россия

джон салливан

в мире

сша

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США и Россия, в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения, может быть, не скоро, но это произойдет, заявил посол США в Москве Джон Салливан."Я совершенно не умею предсказывать будущее, но одно предсказание сделаю — да это и не предсказание, я это просто знаю: в конце концов, русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения. Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет. И я надеюсь до этого дожить", - сказал дипломат в интервью "Новой газете".

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779909693.html

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Владимир Лаврентьев

россия, джон салливан, в мире, сша