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Посол США в России выразил надежду на возобновление нормальных отношений
Посол США в России выразил надежду на возобновление нормальных отношений - РИА Новости, 24.03.2022
Посол США в России выразил надежду на возобновление нормальных отношений
США и Россия, в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения, может быть, не скоро, но это произойдет, заявил посол США в Москве Джон Салливан. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:17
2022-03-24T18:17
2022-03-24T18:20
россия
джон салливан
в мире
сша
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США и Россия, в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения, может быть, не скоро, но это произойдет, заявил посол США в Москве Джон Салливан."Я совершенно не умею предсказывать будущее, но одно предсказание сделаю — да это и не предсказание, я это просто знаю: в конце концов, русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения. Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет. И я надеюсь до этого дожить", - сказал дипломат в интервью "Новой газете".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, джон салливан, в мире, сша
18:17 24.03.2022 (обновлено: 18:20 24.03.2022)
Посол США в России выразил надежду на возобновление нормальных отношений
Посол США в России Салливан выразил надежду на возобновление нормальных отношений