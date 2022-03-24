Рейтинг@Mail.ru
Посол США выразил надежду на прямую линию связи с Москвой по Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ssha-1779915083.html
Посол США выразил надежду на прямую линию связи с Москвой по Украине
Посол США выразил надежду на прямую линию связи с Москвой по Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Посол США выразил надежду на прямую линию связи с Москвой по Украине
США надеются на прямую линию связи с Россией для более тесного взаимодействия по вопросам, связанным с Украиной, особенно с руководством Минобороны, работа над... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:12
2022-03-24T18:21
обострение ситуации в днр и лнр
сша
россия
в мире
джон салливан
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941230_0:15:2869:1629_1920x0_80_0_0_e1593a17d0ec59eaf74e0a149c4299a9.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США надеются на прямую линию связи с Россией для более тесного взаимодействия по вопросам, связанным с Украиной, особенно с руководством Минобороны, работа над этим идет, заявил посол в Москве Джон Салливан."У нас — у Соединенных Штатов и у России, а еще раньше у Соединенных Штатов и Советского Союза — существовали средства связи именно для таких чрезвычайных ситуаций. Та основная линия связи сохраняется, но мы надеемся, что у нас будет прямая линия для более непосредственного взаимодействия по вопросам, связанным с Украиной, особенно с руководством Министерства обороны", - сказал Салливан в интервью "Новой газете"."Мы над этим работаем, и, собственно, уже был прецедент подобного взаимодействия — это канал связи, который использовался военными наших стран для предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии. Этот канал успешно использовался Соединенными Штатами Америки и Россией на протяжении ряда лет", - пояснил дипломат.
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779883950.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941230_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_77d10e6e5c0493ea587d0fc8e3ae5400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, джон салливан, украина, ситуация в днр и лнр
18:12 24.03.2022 (обновлено: 18:21 24.03.2022)
 
Посол США выразил надежду на прямую линию связи с Москвой по Украине

Посол США Салливан выразил надежду на прямую линию связи с Москвой по вопросам Украины

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США надеются на прямую линию связи с Россией для более тесного взаимодействия по вопросам, связанным с Украиной, особенно с руководством Минобороны, работа над этим идет, заявил посол в Москве Джон Салливан.
"У нас — у Соединенных Штатов и у России, а еще раньше у Соединенных Штатов и Советского Союза — существовали средства связи именно для таких чрезвычайных ситуаций. Та основная линия связи сохраняется, но мы надеемся, что у нас будет прямая линия для более непосредственного взаимодействия по вопросам, связанным с Украиной, особенно с руководством Министерства обороны", - сказал Салливан в интервью "Новой газете".
"Мы над этим работаем, и, собственно, уже был прецедент подобного взаимодействия — это канал связи, который использовался военными наших стран для предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии. Этот канал успешно использовался Соединенными Штатами Америки и Россией на протяжении ряда лет", - пояснил дипломат.
Флаг США на здании посольства США в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 16:18
США ввели новые санкции против России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАРоссияВ миреДжон СалливанУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала