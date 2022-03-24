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Посол США выразил надежду на прямую линию связи с Москвой по Украине

Посол США выразил надежду на прямую линию связи с Москвой по Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Посол США выразил надежду на прямую линию связи с Москвой по Украине

США надеются на прямую линию связи с Россией для более тесного взаимодействия по вопросам, связанным с Украиной, особенно с руководством Минобороны, работа над... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:12

2022-03-24T18:12

2022-03-24T18:21

обострение ситуации в днр и лнр

сша

россия

в мире

джон салливан

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США надеются на прямую линию связи с Россией для более тесного взаимодействия по вопросам, связанным с Украиной, особенно с руководством Минобороны, работа над этим идет, заявил посол в Москве Джон Салливан."У нас — у Соединенных Штатов и у России, а еще раньше у Соединенных Штатов и Советского Союза — существовали средства связи именно для таких чрезвычайных ситуаций. Та основная линия связи сохраняется, но мы надеемся, что у нас будет прямая линия для более непосредственного взаимодействия по вопросам, связанным с Украиной, особенно с руководством Министерства обороны", - сказал Салливан в интервью "Новой газете"."Мы над этим работаем, и, собственно, уже был прецедент подобного взаимодействия — это канал связи, который использовался военными наших стран для предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии. Этот канал успешно использовался Соединенными Штатами Америки и Россией на протяжении ряда лет", - пояснил дипломат.

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779883950.html

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Кирилл Волков

сша, россия, в мире, джон салливан, украина, ситуация в днр и лнр