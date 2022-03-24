18:12 24.03.2022 (обновлено: 18:21 24.03.2022)
Посол США выразил надежду на прямую линию связи с Москвой по Украине
Посол США Салливан выразил надежду на прямую линию связи с Москвой по вопросам Украины
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США надеются на прямую линию связи с Россией для более тесного взаимодействия по вопросам, связанным с Украиной, особенно с руководством Минобороны, работа над этим идет, заявил посол в Москве Джон Салливан.
"У нас — у Соединенных Штатов и у России, а еще раньше у Соединенных Штатов и Советского Союза — существовали средства связи именно для таких чрезвычайных ситуаций. Та основная линия связи сохраняется, но мы надеемся, что у нас будет прямая линия для более непосредственного взаимодействия по вопросам, связанным с Украиной, особенно с руководством Министерства обороны", - сказал Салливан в интервью "Новой газете".
"Мы над этим работаем, и, собственно, уже был прецедент подобного взаимодействия — это канал связи, который использовался военными наших стран для предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии. Этот канал успешно использовался Соединенными Штатами Америки и Россией на протяжении ряда лет", - пояснил дипломат.
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