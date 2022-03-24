В Китае раскрыли "мафиозный" подход США к ситуации на Украине
GT: США пытаются натравить Китай и нейтральные страны на Россию по принципу мафии
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США прибегли к "мафиозному" подходу в попытке заставить нейтральные страны осудить Россию из-за военной операции на Украине, пишет китайская газета Global Times.
По мнению автора статьи, Вашингтон не пытается разрешить ситуацию, а лишь "подливает масла в огонь".
"Вашингтон оказывает сильное давление на нейтральные страны, которые "не присоединились к их клубу" и, с одной стороны, критикует Индию за "слабость", а с другой — преувеличивает китайскую "угрозу" миру. Разве это не типичный мафиозный подход?" — говорится в публикации.
В то же время, отметил обозреватель, Европа начинает осознавать, что ее позиция и цели отличаются от намерений Соединенных Штатов, которые хотят использовать ситуацию на Украине для получения геополитической выгоды.
"Все больше и больше европейцев осознают, что слепая отправка оружия Украине ведет их в направлении, противоположном целям безопасности, которые они преследуют", — считает публицист GT.
Автор статьи заключил, что Вашингтон "разыгрывает шоу", продвигая гегемонию под видом "демократии".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.