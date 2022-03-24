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В Китае раскрыли "мафиозный" подход США к ситуации на Украине

В Китае раскрыли "мафиозный" подход США к ситуации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

В Китае раскрыли "мафиозный" подход США к ситуации на Украине

США прибегли к "мафиозному" подходу в попытке заставить нейтральные страны осудить Россию из-за военной операции на Украине, пишет китайская газета Global... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T01:50

2022-03-24T01:50

2022-03-24T01:50

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США прибегли к "мафиозному" подходу в попытке заставить нейтральные страны осудить Россию из-за военной операции на Украине, пишет китайская газета Global Times.По мнению автора статьи, Вашингтон не пытается разрешить ситуацию, а лишь "подливает масла в огонь".В то же время, отметил обозреватель, Европа начинает осознавать, что ее позиция и цели отличаются от намерений Соединенных Штатов, которые хотят использовать ситуацию на Украине для получения геополитической выгоды.Автор статьи заключил, что Вашингтон "разыгрывает шоу", продвигая гегемонию под видом "демократии".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220323/diplomatiya-1779555617.html

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