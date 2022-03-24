https://ria.ru/20220324/spetsoperatsiya-1779903499.html

НАТО призвала Китай воздержаться от поддержки российской спецоперации

НАТО призвала Китай воздержаться от поддержки российской спецоперации - РИА Новости, 24.03.2022

НАТО призвала Китай воздержаться от поддержки российской спецоперации

НАТО призвала Китай и другие страны воздержаться от поддержки военной операции России на Украине, говорится в заявлении по итогам внеочередного саммита альянса... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:28

2022-03-24T17:28

2022-03-24T17:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. НАТО призвала Китай и другие страны воздержаться от поддержки военной операции России на Украине, говорится в заявлении по итогам внеочередного саммита альянса в Брюсселе."Призываем Китай, другие государства воздержаться от любой поддержки, а также не предпринимать действий, которые позволили бы России обойти санкции", - указывается в документе.В заявлении подчеркивается, что НАТО "призывает все государства, в особенности КНР, уважать международное право, в том числе принципы суверенитета и территориальной целостности".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, нато, китай