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Госдеп США ввел санкции против членов правления "Совкомбанка"
Госдеп США ввел санкции против членов правления "Совкомбанка" - РИА Новости, 24.03.2022
Госдеп США ввел санкции против членов правления "Совкомбанка"
Госдепартамент США в четверг ввел санкции в отношении 17 членов правления российского банка ПАО "Совкомбанк" в связи с событиями на Украине, заявил госсекретарь РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:52
2022-03-24T16:52
2022-03-24T17:22
совкомбанк
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энтони блинкен
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санкции в отношении россии
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Госдепартамент США в четверг ввел санкции в отношении 17 членов правления российского банка ПАО "Совкомбанк" в связи с событиями на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."В рамках наших действий мы также затронули многочисленных представителей российских элит, а также их имущество и членов их семей. Примечательно, что это также касается 17 членов правления ПАО "Совкомбанк" - юридического лица, против которого были введены санкции. Эти руководители пополнят список лиц, связанных заблокированными российскими финансовыми институтами, и теперь сами попадут под действие санкций США", - говорится в распространенном заявлении главы американской дипломатии.Ранее в четверг о введении санкций против РФ сообщил американский Минфин. Под его рестрикции попали в том числе более 300 российских парламентариев и десятки оборонных предприятий РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совкомбанк, россия, энтони блинкен, сша, в мире, санкции, санкции в отношении россии, государственный департамент сша
16:52 24.03.2022 (обновлено: 17:22 24.03.2022)
Госдеп США ввел санкции против членов правления "Совкомбанка"
Госдеп США ввел санкции против 17 членов правления "Совкомбанка" из-за событий на Украине