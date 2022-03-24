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Госдеп США ввел санкции против членов правления "Совкомбанка"

Госдеп США ввел санкции против членов правления "Совкомбанка" - РИА Новости, 24.03.2022

Госдеп США ввел санкции против членов правления "Совкомбанка"

Госдепартамент США в четверг ввел санкции в отношении 17 членов правления российского банка ПАО "Совкомбанк" в связи с событиями на Украине, заявил госсекретарь РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:52

2022-03-24T16:52

2022-03-24T17:22

совкомбанк

россия

энтони блинкен

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санкции в отношении россии

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Госдепартамент США в четверг ввел санкции в отношении 17 членов правления российского банка ПАО "Совкомбанк" в связи с событиями на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."В рамках наших действий мы также затронули многочисленных представителей российских элит, а также их имущество и членов их семей. Примечательно, что это также касается 17 членов правления ПАО "Совкомбанк" - юридического лица, против которого были введены санкции. Эти руководители пополнят список лиц, связанных заблокированными российскими финансовыми институтами, и теперь сами попадут под действие санкций США", - говорится в распространенном заявлении главы американской дипломатии.Ранее в четверг о введении санкций против РФ сообщил американский Минфин. Под его рестрикции попали в том числе более 300 российских парламентариев и десятки оборонных предприятий РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/shveytsariya-1779880611.html

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Владимир Лаврентьев

совкомбанк, россия, энтони блинкен, сша, в мире, санкции, санкции в отношении россии, государственный департамент сша