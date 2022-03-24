https://ria.ru/20220324/sotszaschita-1779789578.html
Уровень соцзащиты россиян не снизится, заявила Матвиенко
Уровень соцзащиты россиян не снизится, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.03.2022
Уровень соцзащиты россиян не снизится, заявила Матвиенко
Несмотря на сложности, с которыми столкнулась Россия, уровень соцподдержки не снизится, зарплаты и пенсии будут выплачиваться полностью, заявила спикер Совета... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:29
2022-03-24T09:29
2022-03-24T09:59
общество
валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Несмотря на сложности, с которыми столкнулась Россия, уровень соцподдержки не снизится, зарплаты и пенсии будут выплачиваться полностью, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."При всех сложностях мы не снизим социальной защиты наших граждан, не пострадают пенсии и зарплаты. Для этого достаточно и финансовых ресурсов и финансовых возможностей", - сказала она в интервью телеканалу CCTV.
https://ria.ru/20220323/podderzhka-1779665214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валентина матвиенко
09:29 24.03.2022 (обновлено: 09:59 24.03.2022)
Уровень соцзащиты россиян не снизится, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: несмотря на все сложности, уровень соцзащиты россиян не снизится