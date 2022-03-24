https://ria.ru/20220324/sotszaschita-1779789578.html

Уровень соцзащиты россиян не снизится, заявила Матвиенко

Уровень соцзащиты россиян не снизится, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.03.2022

Уровень соцзащиты россиян не снизится, заявила Матвиенко

Несмотря на сложности, с которыми столкнулась Россия, уровень соцподдержки не снизится, зарплаты и пенсии будут выплачиваться полностью, заявила спикер Совета... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:29

2022-03-24T09:29

2022-03-24T09:59

общество

валентина матвиенко

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Несмотря на сложности, с которыми столкнулась Россия, уровень соцподдержки не снизится, зарплаты и пенсии будут выплачиваться полностью, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."При всех сложностях мы не снизим социальной защиты наших граждан, не пострадают пенсии и зарплаты. Для этого достаточно и финансовых ресурсов и финансовых возможностей", - сказала она в интервью телеканалу CCTV.

https://ria.ru/20220323/podderzhka-1779665214.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, валентина матвиенко