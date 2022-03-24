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Уровень соцзащиты россиян не снизится, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.03.2022
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Уровень соцзащиты россиян не снизится, заявила Матвиенко
Уровень соцзащиты россиян не снизится, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.03.2022
Уровень соцзащиты россиян не снизится, заявила Матвиенко
Несмотря на сложности, с которыми столкнулась Россия, уровень соцподдержки не снизится, зарплаты и пенсии будут выплачиваться полностью, заявила спикер Совета... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:29
2022-03-24T09:59
общество
валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Несмотря на сложности, с которыми столкнулась Россия, уровень соцподдержки не снизится, зарплаты и пенсии будут выплачиваться полностью, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."При всех сложностях мы не снизим социальной защиты наших граждан, не пострадают пенсии и зарплаты. Для этого достаточно и финансовых ресурсов и финансовых возможностей", - сказала она в интервью телеканалу CCTV.
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общество, валентина матвиенко
09:29 24.03.2022 (обновлено: 09:59 24.03.2022)
 
Уровень соцзащиты россиян не снизится, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: несмотря на все сложности, уровень соцзащиты россиян не снизится

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Несмотря на сложности, с которыми столкнулась Россия, уровень соцподдержки не снизится, зарплаты и пенсии будут выплачиваться полностью, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"При всех сложностях мы не снизим социальной защиты наших граждан, не пострадают пенсии и зарплаты. Для этого достаточно и финансовых ресурсов и финансовых возможностей", - сказала она в интервью телеканалу CCTV.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 16:10
Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики
 
ОбществоВалентина Матвиенко
 
 
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