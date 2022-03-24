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Швейцария не будет конфисковывать активы попавших под санкции россиян - РИА Новости, 24.03.2022
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Швейцария не будет конфисковывать активы попавших под санкции россиян
Швейцария не будет конфисковывать активы попавших под санкции россиян - РИА Новости, 24.03.2022
Швейцария не будет конфисковывать активы попавших под санкции россиян
Швейцария заморозит активы россиян, попавших по санкции, но не будет их конфисковывать ввиду отсутствия соответствующей законодательной базы, заявил на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:33
2022-03-24T15:33
матеуш моравецкий
петр авен
берн (кантон)
швейцария
в мире
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ЦЮРИХ, 24 мар - РИА Новости. Швейцария заморозит активы россиян, попавших по санкции, но не будет их конфисковывать ввиду отсутствия соответствующей законодательной базы, заявил на пресс-конференции в четверг представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвин Боллинджер.Ранее Боллинджер сообщил, что объем российских активов, попавших под санкции в Швейцарии, на данный момент составляет около 5,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,1 миллиарда долларов)."В соответствии с многолетней практикой активы в рамках санкций блокируются, но не конфискуются. Санкции касаются ограничения распоряжаться имуществом, но, с другой стороны, оно остается у лиц, попавших под санкции", - сказал Боллинджер.Он добавил, что в Швейцарии нет законодательной базы, которая позволяла бы конфисковать имущество или активы, находящиеся под санкциями.На прошлой неделе сообщалось, что власти швейцарского кантона Берн заблокировали возможность продажи или передачи в залог недвижимости, принадлежащей российскому бизнесмену Петру Авену, который ранее был внесен в санкционные списки ЕС и Швейцарии.В понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Швейцарии Иньяцио Кассиса заморозить и конфисковать имущество российских бизнесменов.
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779849714.html
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779745066.html
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матеуш моравецкий, петр авен, берн (кантон), швейцария, в мире
15:33 24.03.2022
 
Швейцария не будет конфисковывать активы попавших под санкции россиян

Швейцария заморозит, но не будет конфисковывать активы попавших под санкции россиян

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
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ЦЮРИХ, 24 мар - РИА Новости. Швейцария заморозит активы россиян, попавших по санкции, но не будет их конфисковывать ввиду отсутствия соответствующей законодательной базы, заявил на пресс-конференции в четверг представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвин Боллинджер.
Ранее Боллинджер сообщил, что объем российских активов, попавших под санкции в Швейцарии, на данный момент составляет около 5,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,1 миллиарда долларов).
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"В соответствии с многолетней практикой активы в рамках санкций блокируются, но не конфискуются. Санкции касаются ограничения распоряжаться имуществом, но, с другой стороны, оно остается у лиц, попавших под санкции", - сказал Боллинджер.
Он добавил, что в Швейцарии нет законодательной базы, которая позволяла бы конфисковать имущество или активы, находящиеся под санкциями.
На прошлой неделе сообщалось, что власти швейцарского кантона Берн заблокировали возможность продажи или передачи в залог недвижимости, принадлежащей российскому бизнесмену Петру Авену, который ранее был внесен в санкционные списки ЕС и Швейцарии.
В понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Швейцарии Иньяцио Кассиса заморозить и конфисковать имущество российских бизнесменов.
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Матеуш МоравецкийПетр АвенБерн (кантон)ШвейцарияВ мире
 
 
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