https://ria.ru/20220324/serbiya-1779885041.html

В Сербии призвали подписать новый договор по газу с Россией

В Сербии призвали подписать новый договор по газу с Россией - РИА Новости, 24.03.2022

В Сербии призвали подписать новый договор по газу с Россией

Сербии требуются новый договор на поставки природного газа из России на 10 лет и разъяснение условий "Газпрома" по оплате топлива в рублях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:20

2022-03-24T16:20

2022-03-24T16:20

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россия

газпром

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сербия

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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербии требуются новый договор на поставки природного газа из России на 10 лет и разъяснение условий "Газпрома" по оплате топлива в рублях, заявил РИА Новости глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Сербский президент Александр Вучич заявлял, что решение об оплате поставок газа в рублях создает Сербии много новых проблем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что озабоченности Сербии будут приоритетны для России, сербский лидер поблагодарил Москву за понимание."Рубль до сих пор не был валютой, в которой осуществлялись трансакции в Европе и Сербии. Мы ранее перешли на евро с доллара и прописали это в приложении договора с "Газпромом". Факт в том, что мы не в списке недружественных РФ государств. Необходимо подождать, что именно предложит "Газпром", - сказал директор сербской газовой компании.По его словам, среди возможных вариантов может быть открытие целевых счетов в банках России иностранными партнерами и оплата поставок газа с этих счетов рублями. Гендиректор "Србиягаза" напомнил, что Германия и Венгрия, а также Сербия и Болгария уже высказались, что "невозможно решить газовое уравнение без российского газа"."Что касается продолжения договора с Россией мы, "Србиягаз" и "Газпром", должны подписать договор на 10 лет на поставки газа в Сербию. Посмотрим, как будут выглядеть элементы договора в части гибкости и объемов. В Сербии резко неравномерное потребление – зимой в четыре раза больше, чем летом, и это ведет к вопросу банковских гарантий, какие банки будут их давать", - указал Баятович.Он уточнил что в диалоге с "Газпромом" уже рассматриваются некоторые возможности в формате телефонных звонков, видеоконференций и по электронной почте. Пока нет встреч высшего руководства по этому вопросу, и ожидается, что переговоры значительно ускорятся после президентских и парламентских выборов в Сербии 3 апреля."Позиция "Газпрома" и России всегда заключалась в том, что они не оставят Сербию без газа. Европа все время пытается выработать какие-то совместные меры, видим, как трудно достигаются договоренности, тяжело рассчитывать, когда нет достаточного количества газа для Европы. Просто европейские бюрократы заигрались, а мы не можем на них надеяться – мы не члены ЕС. Поэтому наш выбор ясен", - подчеркнул собеседник агентства.Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

https://ria.ru/20220323/vuchich-1779767007.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, газпром, европа, сербия