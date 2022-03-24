https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779901067.html

США ввели санкции против компаний "Вертолеты России" и "Трансойл"

США ввели санкции против компаний "Вертолеты России" и "Трансойл" - РИА Новости, 24.03.2022

США ввели санкции против компаний "Вертолеты России" и "Трансойл"

США вводят санкции против российского вертолетостроительного холдинга "Вертолеты России" и частного производителя беспилотных летательных аппаратов "Кронштадт", РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:22

2022-03-24T17:22

2022-03-24T17:22

геннадий тимченко

кронштадт

вертолеты россии

трансойл

россия

сша

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США вводят санкции против российского вертолетостроительного холдинга "Вертолеты России" и частного производителя беспилотных летательных аппаратов "Кронштадт", сообщило американское министерство финансов.В составе "Вертолетов России", на долю которых приходится 90% российского и 10% мирового вертолетных рынков, под санкциями оказались 15 дочерних предприятий, включая объединенное конструкторское бюро Камова и Миля, производственные мощности в Казани, Улан-Удэ и Кумертау."Вертолеты, производимые этой компанией, используются Россией в ее войне против Украины", - заявило министерство.Также в санкционные списки попала частная компания "Кронштадт", занимающаяся разработкой и производством беспилотных аппаратов.США вводят санкции против российского предпринимателя Геннадия Тимченко, связанных с ним компаний, двух родственников и принадлежащей ему яхты, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.В санкционных списках госдепартамента и министерства финансов, помимо самого бизнесмена, оказались компании "Волга Групп" и "Трансойл", Елена Тимченко и Наталья Браунинг, обозначенные как "жена или совершеннолетний ребенок" Тимченко, яхта "Лена".За принадлежность к руководству "Трансойл" санкции вводятся против Ксении Франк и ее мужа Глеба Франка.Санкции по линии министерства финансов предполагают обычно блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских граждан.Госдепартамент назвал новые меры продолжением преследования "элит, близких к Путину" в ответ на "предумышленную, неспровоцированную и неоправданную войну Российской Федерации против Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

геннадий тимченко, кронштадт, вертолеты россии, трансойл, россия, сша, в мире, санкции в отношении россии