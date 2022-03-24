Рейтинг@Mail.ru
Санкции Запада для французской Total не стали тотальным запретом - эксперт - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779829095.html
Санкции Запада для французской Total не стали тотальным запретом - эксперт
Санкции Запада для французской Total не стали тотальным запретом - эксперт - РИА Новости, 24.03.2022
Санкции Запада для французской Total не стали тотальным запретом - эксперт
Действия западных политиков на сегодня выглядят как истеричная попытка отменить все российское, заявил журналистам генеральный директор Центра политической... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:29
2022-03-24T12:29
россия
цены на нефть
центр политической информации
ямал спг
total
германия
зарубежнефть
алексей мухин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733376420_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_3a7d2e2a18e9dc122b6ab8930152a06f.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Действия западных политиков на сегодня выглядят как истеричная попытка отменить все российское, заявил журналистам генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Так, по его словам, французская "Total Energies" объявила о намерении отказаться от закупок российских нефти и нефтепродуктов для своего НПЗ Leuna в Восточной Германии.По его словам, современные подходы европейского ведения бизнеса на примере Total сегодня задают совершенно новое, западное видение принципов ESG, а вернее даже эдакого "гринвошинга", когда можно принести в жертву один проект, чтобы "большой брат" закрыл глаза на все остальные.В любом случае весьма условные и далекие от собственных деклараций о глобальном мире постулаты "ответственной демократии" западных политиков на примере Total нередко расходятся с действиями бизнеса, сталкиваясь с очевидной реальностью – прибыль от российского газа не пахнет", - сказал генеральный директор Центра политической информации.
https://ria.ru/20220322/total-1779534592.html
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779740209.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733376420_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f185c3586f695516e9e025af2ca14ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, цены на нефть, центр политической информации, ямал спг, total , германия, зарубежнефть, алексей мухин
12:29 24.03.2022
 

Санкции Запада для французской Total не стали тотальным запретом - эксперт

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДиректор Центра политической информации Алексей Мухин
Директор Центра политической информации Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Действия западных политиков на сегодня выглядят как истеричная попытка отменить все российское, заявил журналистам генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
"По мнению руководства стран НАТО и их друзей, именно такой "демократический" способ должен помочь остановить развитие экономики России. Однако в случае с бизнесом все не так однозначно – там, где прибыли не пахнут, запрет на все российское уже не столь тотален", - сказал политолог.
Штаб-квартира компании Total в Париже - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 22:00
Total заявила о постепенной приостановке деятельности в России
Так, по его словам, французская "Total Energies" объявила о намерении отказаться от закупок российских нефти и нефтепродуктов для своего НПЗ Leuna в Восточной Германии.
"Стоит при этом вспомнить, что именно в Леуне располагался один из крупнейших нефтехимических комплексов нацистской Германии, дефицит поставок на который, в каком-то смысле, повлиял на ход истории", - напомнил Мухин.
По его словам, современные подходы европейского ведения бизнеса на примере Total сегодня задают совершенно новое, западное видение принципов ESG, а вернее даже эдакого "гринвошинга", когда можно принести в жертву один проект, чтобы "большой брат" закрыл глаза на все остальные.
"Этой жертвой в данном случае стала российская нефть, но не газ. Отказываться от поставок голубого топлива, как заявила французская компания, она не собирается. Компания поспешила уточнить, что отказывается от участия в новых проектах России, при этом из действующих газовых выходить не намерена. Таким образом, Total останется владельцем более чем 20% в крупнейшем в России заводе по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ", 10% в строящемся "Арктик СПГ-2" и 19,4% в "Новатэке", которому принадлежат контрольные пакеты обоих проектов, 49% в совместном с "Новатэком" "Тернефтегазе", 20% в Харьягинском месторождении "Зарубежнефти" и 10% в перевалочных центрах СПГ в Мурманске и на Камчатке.
В любом случае весьма условные и далекие от собственных деклараций о глобальном мире постулаты "ответственной демократии" западных политиков на примере Total нередко расходятся с действиями бизнеса, сталкиваясь с очевидной реальностью – прибыль от российского газа не пахнет", - сказал генеральный директор Центра политической информации.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 20:18
ЕС в координации с США может ужесточить санкции против России, сообщили СМИ
 
РоссияЦены на нефтьЦентр политической информацииЯмал СПГTotalГерманияЗарубежнефтьАлексей Мухин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала