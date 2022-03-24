https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779829095.html

Санкции Запада для французской Total не стали тотальным запретом - эксперт

Санкции Запада для французской Total не стали тотальным запретом - эксперт - РИА Новости, 24.03.2022

Санкции Запада для французской Total не стали тотальным запретом - эксперт

Действия западных политиков на сегодня выглядят как истеричная попытка отменить все российское, заявил журналистам генеральный директор Центра политической... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:29

2022-03-24T12:29

2022-03-24T12:29

россия

цены на нефть

центр политической информации

ямал спг

total

германия

зарубежнефть

алексей мухин

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Действия западных политиков на сегодня выглядят как истеричная попытка отменить все российское, заявил журналистам генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Так, по его словам, французская "Total Energies" объявила о намерении отказаться от закупок российских нефти и нефтепродуктов для своего НПЗ Leuna в Восточной Германии.По его словам, современные подходы европейского ведения бизнеса на примере Total сегодня задают совершенно новое, западное видение принципов ESG, а вернее даже эдакого "гринвошинга", когда можно принести в жертву один проект, чтобы "большой брат" закрыл глаза на все остальные.В любом случае весьма условные и далекие от собственных деклараций о глобальном мире постулаты "ответственной демократии" западных политиков на примере Total нередко расходятся с действиями бизнеса, сталкиваясь с очевидной реальностью – прибыль от российского газа не пахнет", - сказал генеральный директор Центра политической информации.

https://ria.ru/20220322/total-1779534592.html

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Алёна Пава

россия, цены на нефть, центр политической информации, ямал спг, total , германия, зарубежнефть, алексей мухин