Санкции Запада для французской Total не стали тотальным запретом - эксперт
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДиректор Центра политической информации Алексей Мухин
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Действия западных политиков на сегодня выглядят как истеричная попытка отменить все российское, заявил журналистам генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Так, по его словам, французская "Total Energies" объявила о намерении отказаться от закупок российских нефти и нефтепродуктов для своего НПЗ Leuna в Восточной Германии.
"Стоит при этом вспомнить, что именно в Леуне располагался один из крупнейших нефтехимических комплексов нацистской Германии, дефицит поставок на который, в каком-то смысле, повлиял на ход истории", - напомнил Мухин.
По его словам, современные подходы европейского ведения бизнеса на примере Total сегодня задают совершенно новое, западное видение принципов ESG, а вернее даже эдакого "гринвошинга", когда можно принести в жертву один проект, чтобы "большой брат" закрыл глаза на все остальные.
"Этой жертвой в данном случае стала российская нефть, но не газ. Отказываться от поставок голубого топлива, как заявила французская компания, она не собирается. Компания поспешила уточнить, что отказывается от участия в новых проектах России, при этом из действующих газовых выходить не намерена. Таким образом, Total останется владельцем более чем 20% в крупнейшем в России заводе по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ", 10% в строящемся "Арктик СПГ-2" и 19,4% в "Новатэке", которому принадлежат контрольные пакеты обоих проектов, 49% в совместном с "Новатэком" "Тернефтегазе", 20% в Харьягинском месторождении "Зарубежнефти" и 10% в перевалочных центрах СПГ в Мурманске и на Камчатке.
В любом случае весьма условные и далекие от собственных деклараций о глобальном мире постулаты "ответственной демократии" западных политиков на примере Total нередко расходятся с действиями бизнеса, сталкиваясь с очевидной реальностью – прибыль от российского газа не пахнет", - сказал генеральный директор Центра политической информации.