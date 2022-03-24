https://ria.ru/20220324/rptsz-1779886408.html

РПЦЗ назвала ложной информацию о прекращении поминовения патриарха Кирилла

РПЦЗ назвала ложной информацию о прекращении поминовения патриарха Кирилла - РИА Новости, 24.03.2022

РПЦЗ назвала ложной информацию о прекращении поминовения патриарха Кирилла

Сообщения о том, что Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) разрешила приходам не поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ложны, заявил РИА... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:24

2022-03-24T16:24

2022-03-24T16:24

религия

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сообщения о том, что Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) разрешила приходам не поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ложны, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ и настоятель церкви преподобного Серафима Саровского в американском городе Си-Клиф протоиерей Серафим Ган.Ранее англоязычный блог Orthodoxy in dialogue сообщил, что Архиерейский синод РПЦЗ в связи с событиями на Украине якобы принял решение позволить приходам не поминать за богослужением патриарха Кирилла, независимо от того, поминает ли его архиерей той епархии, к которой они относятся."Данное сообщение не соответствует действительности. Согласно Акту о каноническом общении, подписанному святейшим патриархом Алексием II и митрополитом Лавром в 2007 году, возношение имени предстоятеля Русской православной церкви осуществляется во всех приходах и монастырях Русской зарубежной церкви", - сказал РИА Новости Ган.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/vykhod-1778052086.html

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россия, русская православная церковь