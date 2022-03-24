https://ria.ru/20220324/roskomnadzor-1779923565.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. - РИА Новости, 24.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту украинской компании GSC Game World - разработчику компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R.,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:47
2022-03-24T18:47
2022-03-24T18:49
технологии
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
украина
в мире
компьютерные игры
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90706/27/907062726_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_df2475d7fd2e6f8f00bdd70dde1b7f0a.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту украинской компании GSC Game World - разработчику компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., отказавшейся ранее поставлять свои продукты российским пользователями.Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.Ранее - в середине марта - GSC Game World сообщила о прекращении продаж своей продукции в России.
https://ria.ru/20220323/roskomnadzor-1779754940.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90706/27/907062726_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_051d9cabc4e81a8512c80e32c74defd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, в мире, компьютерные игры, происшествия
18:47 24.03.2022 (обновлено: 18:49 24.03.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту GSC Game World — разработчику игр S.T.A.L.K.E.R.