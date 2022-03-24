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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. - РИА Новости, 24.03.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. - РИА Новости, 24.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту украинской компании GSC Game World - разработчику компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R.,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:47
2022-03-24T18:49
технологии
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
украина
в мире
компьютерные игры
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту украинской компании GSC Game World - разработчику компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., отказавшейся ранее поставлять свои продукты российским пользователями.Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.Ранее - в середине марта - GSC Game World сообщила о прекращении продаж своей продукции в России.
https://ria.ru/20220323/roskomnadzor-1779754940.html
россия
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РИА Новости
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технологии, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, в мире, компьютерные игры, происшествия
18:47 24.03.2022 (обновлено: 18:49 24.03.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту GSC Game World — разработчику игр S.T.A.L.K.E.R.

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту украинской компании GSC Game World - разработчику компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., отказавшейся ранее поставлять свои продукты российским пользователями.
Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.
Ранее - в середине марта - GSC Game World сообщила о прекращении продаж своей продукции в России.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 21:48
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google
 
ТехнологииРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)УкраинаВ миреКомпьютерные игрыПроисшествия
 
 
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