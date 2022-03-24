https://ria.ru/20220324/roskomnadzor-1779923565.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. - РИА Новости, 24.03.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту украинской компании GSC Game World - разработчику компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R.,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:47

2022-03-24T18:47

2022-03-24T18:49

технологии

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

украина

в мире

компьютерные игры

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту украинской компании GSC Game World - разработчику компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., отказавшейся ранее поставлять свои продукты российским пользователями.Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.Ранее - в середине марта - GSC Game World сообщила о прекращении продаж своей продукции в России.

https://ria.ru/20220323/roskomnadzor-1779754940.html

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, в мире, компьютерные игры, происшествия