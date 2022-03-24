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Мурашко рассказал о проработке новых форматов ревакцинации от коронавируса
Мурашко рассказал о проработке новых форматов ревакцинации от коронавируса - РИА Новости, 24.03.2022
Мурашко рассказал о проработке новых форматов ревакцинации от коронавируса
Минздрав РФ прорабатывает новые форматы по ревакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:26
2022-03-24T16:26
2022-03-24T16:26
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михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минздрав РФ прорабатывает новые форматы по ревакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы сейчас прорабатываем новые форматы по ревакцинации для населения",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что в ближайшую неделю они будут озвучены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мурашко рассказал о проработке новых форматов ревакцинации от коронавируса
Глава Минздрава Мурашко рассказал о проработке новых форматов ревакцинации от коронавируса