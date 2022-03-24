https://ria.ru/20220324/revaktsinatsiya-1779886947.html

Мурашко рассказал о проработке новых форматов ревакцинации от коронавируса

Мурашко рассказал о проработке новых форматов ревакцинации от коронавируса - РИА Новости, 24.03.2022

Мурашко рассказал о проработке новых форматов ревакцинации от коронавируса

Минздрав РФ прорабатывает новые форматы по ревакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:26

2022-03-24T16:26

2022-03-24T16:26

распространение коронавируса

общество

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коронавирусы

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минздрав РФ прорабатывает новые форматы по ревакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы сейчас прорабатываем новые форматы по ревакцинации для населения",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что в ближайшую неделю они будут озвучены.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)