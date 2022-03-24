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Два человека пострадали при обстреле Мариуполя украинскими войсками - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/raneniya-1779931279.html
Два человека пострадали при обстреле Мариуполя украинскими войсками
Два человека пострадали при обстреле Мариуполя украинскими войсками - РИА Новости, 24.03.2022
Два человека пострадали при обстреле Мариуполя украинскими войсками
Два мирных жителя пострадали в четверг из-за обстрелов со стороны украинских войск по освобожденной ранее части Мариуполя, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:28
2022-03-24T19:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
сцкк
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в четверг из-за обстрелов со стороны украинских войск по освобожденной ранее части Мариуполя, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) освобожденной ранее части населенного пункта Мариуполь: парень 2003 года рождения, мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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россия
украина
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь
19:28 24.03.2022
 
Два человека пострадали при обстреле Мариуполя украинскими войсками

ДНР в СЦКК: два человека получили ранения при обстреле Мариуполя украинскими войсками

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖенщина сидит на скамейке на улице в Мариуполе
Женщина сидит на скамейке на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Женщина сидит на скамейке на улице в Мариуполе
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в четверг из-за обстрелов со стороны украинских войск по освобожденной ранее части Мариуполя, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) освобожденной ранее части населенного пункта Мариуполь: парень 2003 года рождения, мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСЦККУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМариуполь
 
 
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