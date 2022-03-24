https://ria.ru/20220324/raneniya-1779931279.html

Два человека пострадали при обстреле Мариуполя украинскими войсками

Два человека пострадали при обстреле Мариуполя украинскими войсками - РИА Новости, 24.03.2022

Два человека пострадали при обстреле Мариуполя украинскими войсками

Два мирных жителя пострадали в четверг из-за обстрелов со стороны украинских войск по освобожденной ранее части Мариуполя, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:28

2022-03-24T19:28

2022-03-24T19:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в четверг из-за обстрелов со стороны украинских войск по освобожденной ранее части Мариуполя, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) освобожденной ранее части населенного пункта Мариуполь: парень 2003 года рождения, мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь