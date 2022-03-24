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Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ranenie-1779950082.html
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки - РИА Новости, 24.03.2022
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки
Один мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщает в четверг... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:28
2022-03-24T21:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Один мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщает в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя - мужчины, 1950 года рождения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Старомихайловка по улице Пионерская, 12", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение республики, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр
21:28 24.03.2022
 
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки

ДНР в СЦКК: мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Один мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщает в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя - мужчины, 1950 года рождения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Старомихайловка по улице Пионерская, 12", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение республики, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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