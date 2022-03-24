https://ria.ru/20220324/ranenie-1779950082.html
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки - РИА Новости, 24.03.2022
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки
Один мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщает в четверг... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:28
2022-03-24T21:28
2022-03-24T21:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Один мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщает в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя - мужчины, 1950 года рождения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Старомихайловка по улице Пионерская, 12", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение республики, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_426:92:2640:1753_1920x0_80_0_0_2cf43a1bdea9aa2589468a5c8158a780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки
ДНР в СЦКК: мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки