https://ria.ru/20220324/ranenie-1779950082.html

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки - РИА Новости, 24.03.2022

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомихайловки

Один мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщает в четверг... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:28

2022-03-24T21:28

2022-03-24T21:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg

ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Один мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщает в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя - мужчины, 1950 года рождения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Старомихайловка по улице Пионерская, 12", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение республики, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр