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Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству - РИА Новости, 24.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220324/putin-1779867274.html
Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству
Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству - РИА Новости, 24.03.2022
Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии по литературе и искусству в режиме... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:14
2022-03-24T15:14
культура
владимир путин
россия
общество
новости культуры
культура
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии по литературе и искусству в режиме видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого марта, в День работника культуры, Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с лауреатами премии Президента для молодых деятелей культуры и премии Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что премии присуждаются за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов России.Указами президента учреждены по три премии для молодых деятелей культуры (до 35 лет) и авторов произведений для детей и юношества. С 2020 года их размер составляет пять миллионов рублей каждая. Премия присуждается как одному соискателю, так и коллективу до трех человек.
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владимир путин, россия, общество, новости культуры, культура
15:14 24.03.2022
 
Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству

Президент Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству 25 марта

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии по литературе и искусству в режиме видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого марта, в День работника культуры, Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с лауреатами премии Президента для молодых деятелей культуры и премии Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премии присуждаются за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов России.
Указами президента учреждены по три премии для молодых деятелей культуры (до 35 лет) и авторов произведений для детей и юношества. С 2020 года их размер составляет пять миллионов рублей каждая. Премия присуждается как одному соискателю, так и коллективу до трех человек.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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