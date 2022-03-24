https://ria.ru/20220324/putin-1779867274.html

Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству

Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству - РИА Новости, 24.03.2022

Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии по литературе и искусству в режиме... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:14

2022-03-24T15:14

2022-03-24T15:14

культура

владимир путин

россия

общество

новости культуры

культура

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии по литературе и искусству в режиме видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого марта, в День работника культуры, Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с лауреатами премии Президента для молодых деятелей культуры и премии Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что премии присуждаются за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов России.Указами президента учреждены по три премии для молодых деятелей культуры (до 35 лет) и авторов произведений для детей и юношества. С 2020 года их размер составляет пять миллионов рублей каждая. Премия присуждается как одному соискателю, так и коллективу до трех человек.

https://ria.ru/20220324/sovbez-1779854863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, общество, новости культуры, культура