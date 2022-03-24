https://ria.ru/20220324/putin-1779867274.html
Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству
Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству - РИА Новости, 24.03.2022
Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии по литературе и искусству в режиме... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:14
2022-03-24T15:14
2022-03-24T15:14
культура
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии по литературе и искусству в режиме видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого марта, в День работника культуры, Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с лауреатами премии Президента для молодых деятелей культуры и премии Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что премии присуждаются за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов России.Указами президента учреждены по три премии для молодых деятелей культуры (до 35 лет) и авторов произведений для детей и юношества. С 2020 года их размер составляет пять миллионов рублей каждая. Премия присуждается как одному соискателю, так и коллективу до трех человек.
https://ria.ru/20220324/sovbez-1779854863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, новости культуры, культура
Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству
Президент Путин проведет встречу с лауреатами премии по литературе и искусству 25 марта