https://ria.ru/20220324/promyshlennost-1779861480.html

В союзе промышленников Австрии выступили против отказа от газа из России

В союзе промышленников Австрии выступили против отказа от газа из России - РИА Новости, 24.03.2022

В союзе промышленников Австрии выступили против отказа от газа из России

Резкий и непродуманный отказ от поставок нефти и газа из России уничтожит промышленность и рабочие места в Австрии, заявил в четверг глава Объединения... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:44

2022-03-24T14:44

2022-03-24T14:44

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ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. Резкий и непродуманный отказ от поставок нефти и газа из России уничтожит промышленность и рабочие места в Австрии, заявил в четверг глава Объединения промышленников Австрии Георг Книлль.Он подчеркнул, что промышленность поддерживала все меры, до сих пор принятые Евросоюзом против России, но призывает не ставить под угрозу собственную безопасность энергоснабжения."Те, кто призывает к резкому и незапланированному прекращению поставок нефти и газа из России, должны сначала объяснить, где и как такие страны, как Австрия, должны получить необходимые источники энергии в краткосрочной перспективе. Перекрытие газового крана в одночасье имело бы катастрофические последствия для нашей повседневной жизни, нашего энергоснабжения и нашей экономики в целом. Тем самым мы уничтожим нашу промышленность и рабочие места", - заявил Книлль с обсуждением на уровне ЕС нового пакета санкций против России.По его словам, в краткосрочной перспективе альтернативы у российского газа в Австрии нет, поэтому он считает необходимым в будущем позаботиться о диверсификации энергопоставок в Европу.Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал невозможным и неправильным немедленный отказ от российского газа и нефти - до 80% газа страна получает из России.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

австрия, европа, евросоюз, россия, в мире, природный газ, нефть, экономика