https://ria.ru/20220324/prodovolstvie-1779944111.html

Байден заявил об угрозе продовольственного кризиса из-за событий на Украине

Байден заявил об угрозе продовольственного кризиса из-за событий на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Байден заявил об угрозе продовольственного кризиса из-за событий на Украине

События на Украине и введенные против России санкции могут спровоцировать глобальный дефицит, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:44

2022-03-24T20:44

2022-03-24T21:38

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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. События на Украине и введенные против России санкции могут спровоцировать глобальный дефицит, заявил президент США Джо Байден."Мы говорили о дефиците продовольствия, и это реально. Цену санкций платит не только Россия, но и множество других стран, включая европейские", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, назвав Россию и Украину "хлебницей" Европы.Байден добавил, что обсудил этот вопрос с коллегами по "Большой семерке". Он дал понять, что США и Канада готовы содействовать минимизации последствий кризиса для продовольственной безопасности.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220321/rossiya-1779187832.html

https://ria.ru/20220317/krizis-1778714351.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, сша, евросоюз, канада, джо байден