07:21 24.03.2022 (обновлено: 09:05 24.03.2022)
Сертификаты о подготовке ВСУ подписывал британский полковник Эванс
Британский полковник Эванс причастен к обучению воюющих в Донбассе украинских военных
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар — РИА Новости. Украинские солдаты, воюющие в Донбассе, получали сертификаты об обучении у британских инструкторов, свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.
Корреспондент агентства обнаружил в освобожденном городе Волноваха тайник, а в нем среди прочего — сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов. Во дворе дома нашли большое количество гранатометов NLAW.
Документ выдан Королевским танковым полком — знаменитым подразделением, сформированным во время Первой мировой войны, и подписан полковником М. Эвансом. Из него следует, что обучение состояло из четырех модулей: "Обращение с оружием", "Навигация", "Медицинский тренинг" и "Парное движение". Проходило оно с 17 октября по 2 ноября 2018 года — то есть задолго до того, как Лондон официально начал поставки Украине противотанковых гранатометов NLAW (это случилось лишь в начале 2022-го). В то время в ДНР и ЛНР готовились к выборам глав республик и депутатов, назначенными на 11 ноября. Кроме того, стороны предпринимали усилия по дипломатическому урегулированию, а страны Запада неоднократно заявляли о поддержке Минских соглашений.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.