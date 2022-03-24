https://ria.ru/20220324/polkovnik-1779779047.html

Сертификаты о подготовке ВСУ подписывал британский полковник Эванс

Сертификаты о подготовке ВСУ подписывал британский полковник Эванс - РИА Новости, 24.03.2022

Сертификаты о подготовке ВСУ подписывал британский полковник Эванс

Украинские солдаты, воюющие в Донбассе, получали сертификаты об обучении у британских инструкторов, свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T07:21

2022-03-24T07:21

2022-03-24T09:05

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ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар — РИА Новости. Украинские солдаты, воюющие в Донбассе, получали сертификаты об обучении у британских инструкторов, свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.Корреспондент агентства обнаружил в освобожденном городе Волноваха тайник, а в нем среди прочего — сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов. Во дворе дома нашли большое количество гранатометов NLAW.Документ выдан Королевским танковым полком — знаменитым подразделением, сформированным во время Первой мировой войны, и подписан полковником М. Эвансом. Из него следует, что обучение состояло из четырех модулей: "Обращение с оружием", "Навигация", "Медицинский тренинг" и "Парное движение". Проходило оно с 17 октября по 2 ноября 2018 года — то есть задолго до того, как Лондон официально начал поставки Украине противотанковых гранатометов NLAW (это случилось лишь в начале 2022-го). В то время в ДНР и ЛНР готовились к выборам глав республик и депутатов, назначенными на 11 ноября. Кроме того, стороны предпринимали усилия по дипломатическому урегулированию, а страны Запада неоднократно заявляли о поддержке Минских соглашений.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778446922.html

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Никита Стома

в мире, волноваха, великобритания, россия