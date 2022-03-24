Рейтинг@Mail.ru
Сертификаты о подготовке ВСУ подписывал британский полковник Эванс - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/polkovnik-1779779047.html
Сертификаты о подготовке ВСУ подписывал британский полковник Эванс
Сертификаты о подготовке ВСУ подписывал британский полковник Эванс - РИА Новости, 24.03.2022
Сертификаты о подготовке ВСУ подписывал британский полковник Эванс
Украинские солдаты, воюющие в Донбассе, получали сертификаты об обучении у британских инструкторов, свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T07:21
2022-03-24T09:05
в мире
волноваха
великобритания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg
ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар — РИА Новости. Украинские солдаты, воюющие в Донбассе, получали сертификаты об обучении у британских инструкторов, свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.Корреспондент агентства обнаружил в освобожденном городе Волноваха тайник, а в нем среди прочего — сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов. Во дворе дома нашли большое количество гранатометов NLAW.Документ выдан Королевским танковым полком — знаменитым подразделением, сформированным во время Первой мировой войны, и подписан полковником М. Эвансом. Из него следует, что обучение состояло из четырех модулей: "Обращение с оружием", "Навигация", "Медицинский тренинг" и "Парное движение". Проходило оно с 17 октября по 2 ноября 2018 года — то есть задолго до того, как Лондон официально начал поставки Украине противотанковых гранатометов NLAW (это случилось лишь в начале 2022-го). В то время в ДНР и ЛНР готовились к выборам глав республик и депутатов, назначенными на 11 ноября. Кроме того, стороны предпринимали усилия по дипломатическому урегулированию, а страны Запада неоднократно заявляли о поддержке Минских соглашений.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778446922.html
волноваха
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_426:92:2640:1753_1920x0_80_0_0_2cf43a1bdea9aa2589468a5c8158a780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, волноваха, великобритания, россия
07:21 24.03.2022 (обновлено: 09:05 24.03.2022)
 
Сертификаты о подготовке ВСУ подписывал британский полковник Эванс

Британский полковник Эванс причастен к обучению воюющих в Донбассе украинских военных

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар — РИА Новости. Украинские солдаты, воюющие в Донбассе, получали сертификаты об обучении у британских инструкторов, свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.
Корреспондент агентства обнаружил в освобожденном городе Волноваха тайник, а в нем среди прочего — сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов. Во дворе дома нашли большое количество гранатометов NLAW.
Документ выдан Королевским танковым полком — знаменитым подразделением, сформированным во время Первой мировой войны, и подписан полковником М. Эвансом. Из него следует, что обучение состояло из четырех модулей: "Обращение с оружием", "Навигация", "Медицинский тренинг" и "Парное движение". Проходило оно с 17 октября по 2 ноября 2018 года — то есть задолго до того, как Лондон официально начал поставки Украине противотанковых гранатометов NLAW (это случилось лишь в начале 2022-го). В то время в ДНР и ЛНР готовились к выборам глав республик и депутатов, назначенными на 11 ноября. Кроме того, стороны предпринимали усилия по дипломатическому урегулированию, а страны Запада неоднократно заявляли о поддержке Минских соглашений.
Военнослужащий ВСУ обыскивает мирного жителя в селе к востоку от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
"Этому нас научили в НАТО". Как воюет украинская армия
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 14:19
Осваивать Javelin учили кадровые военные США, заявил пленный солдат ВСУ
 
В миреВолновахаВеликобританияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала