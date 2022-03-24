https://ria.ru/20220324/pogoda-1779898215.html

Москвичам пообещали на выходных "синоптическую драму"

Москвичам пообещали на выходных "синоптическую драму" - РИА Новости, 24.03.2022

Москвичам пообещали на выходных "синоптическую драму"

"Синоптическая драма" разыграется в Москве в выходные, в субботу ожидается более 20% осадков марта, в воскресенье - сильный ветер и гололед, кроме того, резкие... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:09

2022-03-24T17:09

2022-03-24T17:38

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Синоптическая драма" разыграется в Москве в выходные, в субботу ожидается более 20% осадков марта, в воскресенье - сильный ветер и гололед, кроме того, резкие скачки атмосферного давления начнутся с субботы, будут напоминать "пилу", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Установившаяся в Центральной России по-весеннему комфортная погода приказала долго жить. Уже в пятницу, с приближением атмосферного фронта, небо постепенно затянут многоярусные облака, брызнут небольшие локальные дожди, дневная температура чуть понизится, плюс 4 - плюс 9. Синоптическая драма разыграется в выходные. В субботу из-за активного североатлантического циклона ветер и осадки усилятся, уже зарядят обложные дожди, к исходу дня переходящие вперемешку с мокрым снегом – выпадет до 6-8 миллиметров или чуть более 1/5 части всего лимита марта, который оказался на редкость засушливым. Ночная температура 0 - плюс 5, днем плюс 2 - плюс 7", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в воскресенье нагрянет зима. "Вслед за холодным фронтальным разделом в регион хлынут мощные снеговые облака, сопровождаемые штормовым ветром с порывами до 17-22 метров в секунду, гололедными явлениями и резким понижением температуры. Под утро ударят морозцы до 0 - минус 5, днем не выше минус 4 - плюс 1. Автомобилисты уже в ночь с субботы на воскресенье рискуют попасть на гололедицу толщиной от 0,5 до 3 миллиметров. При таких жестких минимумах погоды вероятны сбои в авиасообщении", - рассказал Тишковец.По его словам, в последнюю неделю марта весна не сумеет вернуть утраченные позиции. Карусель циклонов из Северной Атлантики продолжит атаковать Русскую равнину, поставляя новые порции снежных зарядов при температурном фоне, отброшенном почти на месяц назад."Особое внимание обращаем на резкие скачки атмосферного давления, напоминающие пилу. В Москве показания барометров с нынешних 750 к субботе рухнут до 729 миллиметров ртутного столба, в воскресенье резко повысятся на 15 единиц, а в понедельник снова упадут на самое дно барической воронки – до 724 миллиметра ртутного столба, после чего опять начнется стремительный рост на 17 миллиметров ртутного столба. Такая барическая головоломка может негативно сказаться на самочувствии и здоровье людей", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20220324/vesna-1779768160.html

https://ria.ru/20220322/rassada-1779275094.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

москва, общество, погода