Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали на выходных "синоптическую драму" - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/pogoda-1779898215.html
Москвичам пообещали на выходных "синоптическую драму"
Москвичам пообещали на выходных "синоптическую драму" - РИА Новости, 24.03.2022
Москвичам пообещали на выходных "синоптическую драму"
"Синоптическая драма" разыграется в Москве в выходные, в субботу ожидается более 20% осадков марта, в воскресенье - сильный ветер и гололед, кроме того, резкие... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:09
2022-03-24T17:38
москва
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260411_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af152c0556226a2e2fd238af2ca3e56.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Синоптическая драма" разыграется в Москве в выходные, в субботу ожидается более 20% осадков марта, в воскресенье - сильный ветер и гололед, кроме того, резкие скачки атмосферного давления начнутся с субботы, будут напоминать "пилу", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Установившаяся в Центральной России по-весеннему комфортная погода приказала долго жить. Уже в пятницу, с приближением атмосферного фронта, небо постепенно затянут многоярусные облака, брызнут небольшие локальные дожди, дневная температура чуть понизится, плюс 4 - плюс 9. Синоптическая драма разыграется в выходные. В субботу из-за активного североатлантического циклона ветер и осадки усилятся, уже зарядят обложные дожди, к исходу дня переходящие вперемешку с мокрым снегом – выпадет до 6-8 миллиметров или чуть более 1/5 части всего лимита марта, который оказался на редкость засушливым. Ночная температура 0 - плюс 5, днем плюс 2 - плюс 7", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в воскресенье нагрянет зима. "Вслед за холодным фронтальным разделом в регион хлынут мощные снеговые облака, сопровождаемые штормовым ветром с порывами до 17-22 метров в секунду, гололедными явлениями и резким понижением температуры. Под утро ударят морозцы до 0 - минус 5, днем не выше минус 4 - плюс 1. Автомобилисты уже в ночь с субботы на воскресенье рискуют попасть на гололедицу толщиной от 0,5 до 3 миллиметров. При таких жестких минимумах погоды вероятны сбои в авиасообщении", - рассказал Тишковец.По его словам, в последнюю неделю марта весна не сумеет вернуть утраченные позиции. Карусель циклонов из Северной Атлантики продолжит атаковать Русскую равнину, поставляя новые порции снежных зарядов при температурном фоне, отброшенном почти на месяц назад."Особое внимание обращаем на резкие скачки атмосферного давления, напоминающие пилу. В Москве показания барометров с нынешних 750 к субботе рухнут до 729 миллиметров ртутного столба, в воскресенье резко повысятся на 15 единиц, а в понедельник снова упадут на самое дно барической воронки – до 724 миллиметра ртутного столба, после чего опять начнется стремительный рост на 17 миллиметров ртутного столба. Такая барическая головоломка может негативно сказаться на самочувствии и здоровье людей", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20220324/vesna-1779768160.html
https://ria.ru/20220322/rassada-1779275094.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260411_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7faef8fe17a1eaa14330ebec5d2557d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, погода
17:09 24.03.2022 (обновлено: 17:38 24.03.2022)
 
Москвичам пообещали на выходных "синоптическую драму"

В Москве на выходных ожидается более 20% осадков и гололед

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Люди на Москворецкой набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Синоптическая драма" разыграется в Москве в выходные, в субботу ожидается более 20% осадков марта, в воскресенье - сильный ветер и гололед, кроме того, резкие скачки атмосферного давления начнутся с субботы, будут напоминать "пилу", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Установившаяся в Центральной России по-весеннему комфортная погода приказала долго жить. Уже в пятницу, с приближением атмосферного фронта, небо постепенно затянут многоярусные облака, брызнут небольшие локальные дожди, дневная температура чуть понизится, плюс 4 - плюс 9. Синоптическая драма разыграется в выходные. В субботу из-за активного североатлантического циклона ветер и осадки усилятся, уже зарядят обложные дожди, к исходу дня переходящие вперемешку с мокрым снегом – выпадет до 6-8 миллиметров или чуть более 1/5 части всего лимита марта, который оказался на редкость засушливым. Ночная температура 0 - плюс 5, днем плюс 2 - плюс 7", - рассказал Тишковец.
Весенняя погода - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 04:15
Назван локальный эффект глобального потепления в России
Синоптик отметил, что в воскресенье нагрянет зима. "Вслед за холодным фронтальным разделом в регион хлынут мощные снеговые облака, сопровождаемые штормовым ветром с порывами до 17-22 метров в секунду, гололедными явлениями и резким понижением температуры. Под утро ударят морозцы до 0 - минус 5, днем не выше минус 4 - плюс 1. Автомобилисты уже в ночь с субботы на воскресенье рискуют попасть на гололедицу толщиной от 0,5 до 3 миллиметров. При таких жестких минимумах погоды вероятны сбои в авиасообщении", - рассказал Тишковец.
По его словам, в последнюю неделю марта весна не сумеет вернуть утраченные позиции. Карусель циклонов из Северной Атлантики продолжит атаковать Русскую равнину, поставляя новые порции снежных зарядов при температурном фоне, отброшенном почти на месяц назад.
"Особое внимание обращаем на резкие скачки атмосферного давления, напоминающие пилу. В Москве показания барометров с нынешних 750 к субботе рухнут до 729 миллиметров ртутного столба, в воскресенье резко повысятся на 15 единиц, а в понедельник снова упадут на самое дно барической воронки – до 724 миллиметра ртутного столба, после чего опять начнется стремительный рост на 17 миллиметров ртутного столба. Такая барическая головоломка может негативно сказаться на самочувствии и здоровье людей", - добавил метеоролог.
Выращивание цветов в тепличном комплексе агрохолдинга Московский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Цветут цветы: как городу и горожанам подготовиться к "сезону рассады"
 
МоскваОбществоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала