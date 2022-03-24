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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 24.03.2022
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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 24.03.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T08:18
2022-03-24T08:18
общество
москва
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 9-11 градусов, по области от 7 до плюс 12, что на 8 градусов выше, чем должно быть по климатической норме", - сообщил Тишковец.По его словам, четверг станет последним солнечным погожим днем, к выходным начнётся ухудшение метеоусловий, резкое похолодание, особенно в воскресенье.Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметра ртутного столба, что около нормы.
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общество, москва
08:18 24.03.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Тишковец: переменная облачность, без осадков и до плюс 11 ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Пречистенская набережная в Москве
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 9-11 градусов, по области от 7 до плюс 12, что на 8 градусов выше, чем должно быть по климатической норме", - сообщил Тишковец.
По его словам, четверг станет последним солнечным погожим днем, к выходным начнётся ухудшение метеоусловий, резкое похолодание, особенно в воскресенье.
Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, 1-6 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметра ртутного столба, что около нормы.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
04:00Сказано в эфире
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