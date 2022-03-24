https://ria.ru/20220324/pogoda-1779782296.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 24.03.2022

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, без осадков ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:18

2022-03-24T08:18

2022-03-24T08:18

общество

москва

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 9-11 градусов, по области от 7 до плюс 12, что на 8 градусов выше, чем должно быть по климатической норме", - сообщил Тишковец.По его словам, четверг станет последним солнечным погожим днем, к выходным начнётся ухудшение метеоусловий, резкое похолодание, особенно в воскресенье.Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметра ртутного столба, что около нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/vesna-1779640545.html

москва

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, москва