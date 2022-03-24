Рейтинг@Mail.ru
Найдены подтверждения подготовки Лондоном солдат ВСУ к боям в Донбассе - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/podgotovka-1779774497.html
Найдены подтверждения подготовки Лондоном солдат ВСУ к боям в Донбассе
Найдены подтверждения подготовки Лондоном солдат ВСУ к боям в Донбассе - РИА Новости, 24.03.2022
Найдены подтверждения подготовки Лондоном солдат ВСУ к боям в Донбассе
Британские инструкторы обучали украинских военных, воевавших в Донбассе, применению оружия и навигации, об этом свидетельствует документ, имеющийся в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T03:08
2022-03-24T08:03
в мире
донецкая область
волноваха
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775348496_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_7940961e5fe9c89b5f1dd44836fe8f1c.jpg
ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар — РИА Новости. Британские инструкторы обучали украинских военных, воевавших в Донбассе, применению оружия и навигации, об этом свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном городе Волноваха в Донецкой области тайник с документами, среди которых — сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов.Согласно сертификату, обучение состояло из четырех модулей: "обучение обращению с оружием", "навигация", "медицинский тренинг" и "парное движение".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.При поддержке России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, как подчеркивают власти, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
донецкая область
волноваха
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775348496_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_b2fd39781bea6c61fa29379c87a8626a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая область, волноваха, великобритания
03:08 24.03.2022 (обновлено: 08:03 24.03.2022)
 
Найдены подтверждения подготовки Лондоном солдат ВСУ к боям в Донбассе

РИА Новости нашло документы о подготовке Лондоном украинских солдат к боям в Донбассе

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ под Киевом
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар — РИА Новости. Британские инструкторы обучали украинских военных, воевавших в Донбассе, применению оружия и навигации, об этом свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном городе Волноваха в Донецкой области тайник с документами, среди которых — сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов.
Согласно сертификату, обучение состояло из четырех модулей: "обучение обращению с оружием", "навигация", "медицинский тренинг" и "парное движение".
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
При поддержке России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, как подчеркивают власти, об оккупации Украины речи не идет.
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 08:00
"Это ключ к победе". Переломный момент российской спецоперации
 
В миреДонецкая областьВолновахаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала