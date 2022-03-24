https://ria.ru/20220324/podgotovka-1779774497.html
Найдены подтверждения подготовки Лондоном солдат ВСУ к боям в Донбассе
Найдены подтверждения подготовки Лондоном солдат ВСУ к боям в Донбассе - РИА Новости, 24.03.2022
Найдены подтверждения подготовки Лондоном солдат ВСУ к боям в Донбассе
Британские инструкторы обучали украинских военных, воевавших в Донбассе, применению оружия и навигации, об этом свидетельствует документ, имеющийся в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T03:08
2022-03-24T03:08
2022-03-24T08:03
в мире
донецкая область
волноваха
великобритания
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ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар — РИА Новости. Британские инструкторы обучали украинских военных, воевавших в Донбассе, применению оружия и навигации, об этом свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном городе Волноваха в Донецкой области тайник с документами, среди которых — сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов.Согласно сертификату, обучение состояло из четырех модулей: "обучение обращению с оружием", "навигация", "медицинский тренинг" и "парное движение".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.При поддержке России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, как подчеркивают власти, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая область, волноваха, великобритания
03:08 24.03.2022 (обновлено: 08:03 24.03.2022)
Найдены подтверждения подготовки Лондоном солдат ВСУ к боям в Донбассе
РИА Новости нашло документы о подготовке Лондоном украинских солдат к боям в Донбассе