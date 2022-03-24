https://ria.ru/20220324/platforma-1779933042.html

Платформа для коммуникации застройщиков с надзорными органами появится в МО

Платформа для коммуникации застройщиков с надзорными органами появится в МО - РИА Новости, 24.03.2022

Платформа для коммуникации застройщиков с надзорными органами появится в МО

Цифровую платформу для коммуникации застройщиков с надзорными органами разработали в Московской области. Подавать заявления предприниматели смогут через сайт... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:39

2022-03-24T19:39

2022-03-24T19:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Цифровую платформу для коммуникации застройщиков с надзорными органами разработали в Московской области. Подавать заявления предприниматели смогут через сайт "Госуслуги", сообщил телеканал "360".В пресс-службе Главгосстройнадзора региона рассказали, что на платформе будет 40 процессуальных электронных форм документов и 118 надзорных. Застройщик сможет сам пригласить на визит представителей надзорного органа, а инспекторы помогут ему подготовиться к проверке.На завершающей стадии строительства застройщики смогут через "Госуслуги" направить запрос за 20 дней до начала проверки. Проверка после завершения строительства теперь будет занимать всего три дня вместо 10. С помощью цифрового календаря удобную дату визита надзорного органа можно будет выбрать в один клик.Кроме того, Главгосстройнадзор теперь будет рассматривать административные дела в режиме онлайн. Для этого застройщику нужно подать ходатайство о рассмотрении дела в режиме видео-конференц-связи.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)