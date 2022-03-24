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Платформа для коммуникации застройщиков с надзорными органами появится в МО - РИА Новости, 24.03.2022
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Новости Подмосковья
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Платформа для коммуникации застройщиков с надзорными органами появится в МО
Платформа для коммуникации застройщиков с надзорными органами появится в МО - РИА Новости, 24.03.2022
Платформа для коммуникации застройщиков с надзорными органами появится в МО
Цифровую платформу для коммуникации застройщиков с надзорными органами разработали в Московской области. Подавать заявления предприниматели смогут через сайт... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:39
2022-03-24T19:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Цифровую платформу для коммуникации застройщиков с надзорными органами разработали в Московской области. Подавать заявления предприниматели смогут через сайт "Госуслуги", сообщил телеканал "360".В пресс-службе Главгосстройнадзора региона рассказали, что на платформе будет 40 процессуальных электронных форм документов и 118 надзорных. Застройщик сможет сам пригласить на визит представителей надзорного органа, а инспекторы помогут ему подготовиться к проверке.На завершающей стадии строительства застройщики смогут через "Госуслуги" направить запрос за 20 дней до начала проверки. Проверка после завершения строительства теперь будет занимать всего три дня вместо 10. С помощью цифрового календаря удобную дату визита надзорного органа можно будет выбрать в один клик.Кроме того, Главгосстройнадзор теперь будет рассматривать административные дела в режиме онлайн. Для этого застройщику нужно подать ходатайство о рассмотрении дела в режиме видео-конференц-связи.
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московская область (подмосковье)
19:39 24.03.2022
 

Платформа для коммуникации застройщиков с надзорными органами появится в МО

CC0 / / Девушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Цифровую платформу для коммуникации застройщиков с надзорными органами разработали в Московской области. Подавать заявления предприниматели смогут через сайт "Госуслуги", сообщил телеканал "360".
В пресс-службе Главгосстройнадзора региона рассказали, что на платформе будет 40 процессуальных электронных форм документов и 118 надзорных. Застройщик сможет сам пригласить на визит представителей надзорного органа, а инспекторы помогут ему подготовиться к проверке.
На завершающей стадии строительства застройщики смогут через "Госуслуги" направить запрос за 20 дней до начала проверки. Проверка после завершения строительства теперь будет занимать всего три дня вместо 10. С помощью цифрового календаря удобную дату визита надзорного органа можно будет выбрать в один клик.
Кроме того, Главгосстройнадзор теперь будет рассматривать административные дела в режиме онлайн. Для этого застройщику нужно подать ходатайство о рассмотрении дела в режиме видео-конференц-связи.
 
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